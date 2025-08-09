COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Una persona muere y cinco resultan heridas en accidente en la vía Tosagua – Rocafuerte

Un trágico accidente de tránsito entre dos vehículos dejó un fallecido y cinco heridos la mañana del sábado 9 de agosto, en la vía Tosagua - Rocafuerte.
Redacción

Redacción ED.

Una persona falleció y cinco más resultaron heridas en un choque frontal ocurrido la mañana de este sábado 9 de agosto de 2025, en el sector de Los Amarillos, cerca de El Junco, en la vía Tosagua – Rocafuerte, provincia de Manabí. El siniestro vial involucró a dos vehículos, uno de color negro y otro gris, y ocurrió en el primer día del feriado nacional por el 10 de Agosto.

Detalles del accidente en la vía Tosagua – Rocafuerte

El choque se produjo en un tramo donde la vía presenta malas condiciones, según reportaron moradores del sector. Tras el fuerte impacto, el carro gris quedó con la parte delantera completamente destruida y detenido en medio de la calzada, mientras que el vehículo negro fue expulsado hacia una zona de vegetación, a un costado de la carretera.

Conductores que transitaban por el lugar auxiliaron a las víctimas y alertaron de inmediato al ECU911, que coordinó la atención con ambulancias, rescatistas del Cuerpo de Bomberos y agentes de tránsito. Los heridos fueron extraídos de los vehículos con la ayuda del equipo de rescate y trasladados a casas de salud cercanas, donde permanecen en observación.

Víctima mortal y análisis del SIAT

El Servicio de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) llegó al lugar para realizar el levantamiento técnico del accidente, que incluyó mediciones de la escena y recopilación de indicios para determinar la causa y el posible responsable del siniestro. Luego del peritaje, el cadáver fue trasladado al centro forense de Manta para la respectiva autopsia.

Durante las tareas de atención y remoción de los vehículos, uno de los carriles de la vía permaneció cerrado por cerca de una hora, generando congestión vehicular en ambos sentidos. Ambos vehículos implicados fueron llevados a los patios de retención vehicular para continuar con las investigaciones.

Habitantes denuncian constantes accidentes

Vecinos del sector Los Amarillos en la vía Tosagua – Rocafuerte, afirmaron que los accidentes en esta carretera son frecuentes, principalmente por el exceso de velocidad con que circulan muchos conductores. A esto se suma el estado deteriorado de algunos tramos de la vía Tosagua – Rocafuerte, lo cual representa un riesgo adicional para quienes transitan por la zona, especialmente durante feriados y fines de semana.

Las autoridades locales han reiterado el llamado a la conducción responsable y al respeto de los límites de velocidad, especialmente en zonas rurales donde la infraestructura vial es limitada y el tránsito aumenta durante fechas festivas. (12)

