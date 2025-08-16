Una pareja fue asesinada en la parroquia rural Febres cordero, del cantón Babahoyo, provincia de Los Ríos

Una pareja conformada por Gabriel Mejía y Fabiola Mora fue atacada por sujetos desconocidos que la interceptaron. El hombre murió en el lugar del atentado, mientras a su pareja la trasladaron gravemente herida a una casa de salud del cantón Babahoyo, capital de la provincia de Los Ríos.

El atentado se reportó en la parroquia rural Febres Cordero, donde las víctimas se encontraban al momento del suceso violento. Tras el ataque, agentes de la Policía Nacional se movilizaron al lugar del crimen y procedieron con el procedimiento correspondiente.

Posteriormente, los agentes se desplazaron hasta un hospital para proceder con el levantamiento y traslado del cuerpo de Fabiola Mora. Los familiares de la mujer protagonizaron dramáticas escenas en el exterior de la casa de salud. Los seres queridos no comprendían por qué a sus allegados los atacaron a balazos este viernes 15 de agosto.

Autopsias a la pareja

En horas de la noche, los cuerpos de Mejía y Mora llegaron a la morgue del Cementerio General de Babahoyo, en este lugar les practicaron las autopsias de ley para determinar las causas de las muertes. Asimismo, los agentes de la Policía recopilaron indicios que permitan dar con los autores y conocer las motivaciones de este atentado.

Durante el primer semestre del 2025, la provincia de Los Ríos contó con cinco de los cantones más violentos del país. La capital riosense también se encuentra entre las ciudades con más de 100 habitantes con mayor índice de homicidios intencionales, de acuerdo a datos del Ministerio del Interior.

Estas cifras reflejan que cada vez incrementan las cifras de muertes violentas en Los Ríos, al igual que en otras provincias como Guayas, Manabí y Esmeraldas, las que concentran mayor cantidad de muertes violentas.