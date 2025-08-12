Una noche de música para que Isaac regrese a Rusia a continuar sus estudios

Este jueves 14 de agosto, la Sala Mac en Manta se convertirá en el escenario de una velada musical que busca algo más que deleitar al público: pretende poner un pasaje aéreo en las manos de un joven que sueña con volver a Rusia para terminar su carrera.

El protagonista indirecto de la noche es Isaac Terán, un estudiante mantense de 25 años, quien puso en pausa sus estudios de Economía en la Universidad Politécnica de San Petersburgo tras un infortunio: la misteriosa desaparición de su pasaporte durante un intercambio académico en China.

El viaje a China y el pasaporte desaparecido

En su tercer año de estudios en Rusia, su esfuerzo académico le valió una selección para un intercambio en Pekín. El 24 de febrero, Isaac viajó a China con planes de regresar a Rusia el 15 de junio para iniciar su último año, renovar su pasaporte, comenzar su tesis y realizar prácticas profesionales.

Sin embargo, el 10 de junio, a solo cinco días de su vuelo de regreso, su pasaporte desapareció misteriosamente de su habitación en China. Ante la urgencia, Isaac acudió a la Embajada de Ecuador en China. Optó por un nuevo pasaporte ordinario. No obstante, las regulaciones migratorias le exigieron regresar a Ecuador para poder transferir su visa al nuevo documento.

El 17 de julio, Isaac interrumpió su trayectoria académica para volver a Manta. Ahora debe regresar a Rusia para terminar sus estudios, pero necesita dinero para comprar el pasaje. Y es allí donde entran en escena sus padres.

La velada musical para comprar el pasaje para volver a Rusia

Para enfrentar este desafío económico, su padre, el músico Hugo Terán, organiza una velada cultural solidaria este jueves. A las 19h00, los acordes del Manta Guitar Ensemble abrirán la cita, seguidos por las fusiones rítmicas del Proyecto Rítmico Experimental, la voz de Julia Iglesias y la interpretación de Rodrigo de la Fuente. El repertorio viajará entre la guitarra solista, el jazz, la bossa nova, el jazz latino y la nueva trova, en un programa pensado para conmover y contagiar solidaridad.

Las entradas cuestan $10 y estarán disponibles en la Sala Mac, junto al edificio de la empresa eléctrica. Todo lo recaudado será destinado al pasaje aéreo que le permita a Isaac volver a San Petersburgo, defender su tesis y aprovechar la beca de maestría que ya tiene asegurada.

La noche del jueves promete algo especial: que el aplauso final no solo sea para los músicos, sino también para un joven que, con la ayuda de su comunidad, busca retomar el vuelo hacia sus sueños.