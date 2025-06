Un “sí” en portugués: Así fue la propuesta de matrimonio de Chris Evans a Alba Baptista

¿Cómo conquistó Chris Evans a Alba Baptista? El actor de 43 años, famoso por Capitán América, propuso matrimonio a su esposa, la actriz portuguesa Alba Baptista, en portugués, en una emotiva escena previa a su boda en septiembre de 2023. La revelación, hecha en Nueva York este junio de 2025, muestra su lado más romántico.

Chris Evans, el querido actor de Marvel, abrió su corazón en una entrevista con The Knot durante el estreno de su película Materialists en Nueva York. Contó que, para proponerle matrimonio a Alba Baptista, de 27 años, aprendió a decir “¿Quieres casarte conmigo?” en portugués, su idioma natal. “Practiqué toda la semana, estaba muy nervioso”, confesó a Vanity Fair. El esfuerzo fue un guiño a las raíces de Alba, nacida en Lisboa, y un momento que ella jamás olvidará.

“Casi arruino la sorpresa. Mientras preparaba el desayuno, estuve a punto de decirlo en voz alta”, bromeó Evans. Su dedicación refleja el amor profundo que siente por Baptista, conocida por su papel en Warrior Nun de Netflix.

Una boda íntima y llena de estrellas

La pareja se casó en septiembre de 2023 en una ceremonia privada en Cape Cod, Massachusetts, seguida de una segunda celebración en Portugal. Según Page Six, asistieron estrellas como Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, y Jeremy Renner, quienes firmaron acuerdos de confidencialidad para proteger la privacidad del evento. “Fue maravilloso, pero planear una boda es agotador”, dijo Evans en la Comic Con de Nueva York 2023.

En redes, los fans no paran de aplaudir su historia. Un seguidor escribió en X: “Chris aprendiendo portugués para Alba es lo más romántico que he leído”. Otro comentó: “Son la pareja perfecta, pura inspiración”.

Amor que inspira

La relación de Chris y Alba comenzó en 2021, pero se hizo pública en noviembre de 2022, cuando People confirmó que llevaban un año juntos. “Están enamorados, y Chris nunca ha estado más feliz”, dijo una fuente cercana. La propuesta en portugués no es solo un detalle romántico, sino un símbolo de respeto por la cultura de Alba, quien habla cinco idiomas y ha brillado en producciones como Mrs. Harris Goes to Paris.

El director Jimmy Warden, quien trabajó con Alba en Borderline, describió su conexión: “Están predestinados a estar juntos”. Este amor recuerda a otras parejas de Hollywood, como Ryan Gosling y Eva Mendes, que también priorizan la privacidad y el respeto mutuo.

Chris y Alba construyen un futuro juntos

Desde su boda, Chris y Alba han disfrutado de su vida de casados lejos de los reflectores. “Ahora nos relajamos, disfrutamos del otoño, mi estación favorita”, compartió Evans en Comic Con. Con una carrera consolidada y un amor que crece, la pareja sigue siendo un ejemplo de complicidad y autenticidad.

La historia de su propuesta, contada con humor y ternura, ha cautivado al mundo. Chris, con su anillo de matrimonio siempre visible, demuestra que el verdadero superpoder es el amor.