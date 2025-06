“Un amor platónico desde adolescentes”: Pepe Aguilar revela cómo surgió el amor entre Ángela y Nodal

A pocos días del primer aniversario de boda de Ángela Aguilar, su padre, el cantante Pepe Aguilar, ofreció nuevos detalles sobre la relación sentimental entre su hija y Christian Nodal. En entrevista con la periodista Paty Chapoy, Aguilar explicó que el vínculo entre ambos artistas se remonta al año 2018, cuando se conocieron siendo adolescentes, y reconoció que el anuncio de su romance lo tomó por sorpresa.

Un amor que se gestó desde la adolescencia

Durante la emisión del programa Ventaneando el 12 de junio, Pepe Aguilar relató que su hija tenía 14 años y Nodal 17 cuando se conocieron por primera vez. Según su testimonio, ya entonces “latía su corazoncito”, aunque por la edad de ambos la relación no pasó de una amistad.

“Sí, yo creo que se sorprendió hasta ella, ¿no? Y también Christian, fue muy rápido”, mencionó el intérprete, refiriéndose a la formalización de la relación entre los jóvenes cantantes.

El reencuentro durante la pandemia

Pepe Aguilar también señaló que fue durante la pandemia de COVID-19 cuando Ángela y Nodal retomaron el contacto. Aunque en ese entonces ambos vivían en confinamiento, se comunicaron en varias ocasiones, aunque no fue sino hasta años después que se dio el inicio formal de su romance.

“Después, durante la pandemia, tengo entendido que se empezaron a hablar otra vez. Pero estábamos encerrados cada quien en su casa. Y cuando recién salió, creo que Christian empezó con otra relación… y luego ya empezó con Ángela”, declaró Aguilar.

El artista explicó que, a pesar de que el romance sorprendió a su familia, comprendió que se trataba de un afecto que venía creciendo desde la juventud, lo que ayudó a que la relación se consolidara rápidamente.

“Era un amor platónico”, dice el padre de Ángela Aguilar

Sobre los sentimientos de su hija, Pepe Aguilar calificó el vínculo inicial como “un amor platónico”. Aunque en su momento no lo percibió de esa manera, con el tiempo entendió la profundidad de la conexión entre Ángela y Christian Nodal.

“No, sí me sorprendió. Sí me sorprendió porque fue muy rápido. Ya después entendí, ‘ah, ok, andaban enamorados desde chiquillos’. Era un amor platónico ahí, y luego ya los dos con carreras muy fuertes… hacen lo que quieren”, afirmó el artista.

La herencia familiar y los viajes con parrilla

En la misma entrevista, Pepe Aguilar también habló sobre una anécdota familiar relacionada con los viajes y la alimentación. Esto, luego de que Ángela declarara que viajaba con una parrilla portátil, costumbre que aprendió de las historias que su padre le contaba sobre su abuela Flor Silvestre.

“Sí, yo se lo platiqué mucho a mi hija, porque eso nos tocó a mí chiquito y a mi hermano pequeño también. A mi mamá le gustaba hacerle de comer a mi papá… nos hacía de cenar después de los shows. Nos daba huevitos con jamón o lo que sea, sabía delicioso”, relató.

Esta tradición de preparar comida casera durante las giras fue una forma de mantener la unidad familiar y el calor del hogar, algo que Ángela continúa en sus propias giras, replicando una parte del legado de su abuela.

Relación bajo el foco mediático

Desde que se hizo pública la relación entre Ángela Aguilar y Christian Nodal, la atención mediática ha sido constante. Ambos artistas mantienen carreras consolidadas y gozan de amplia popularidad en el género regional mexicano. Sin embargo, su unión también ha generado controversia debido a la rapidez con la que formalizaron su vínculo.

Hasta el momento, ni Ángela ni Nodal han ofrecido detalles sobre qué harán en su aniversario de boda, más allá de publicaciones en redes sociales. La entrevista de Pepe Aguilar representa la primera vez que un miembro cercano de la familia habla abiertamente sobre los inicios del romance.