Trump y Zelenski dialogan en la Casa Blanca sobre seguridad, prisioneros y el retorno de niños ucranianos

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, sostuvo este lunes 18 de agosto de 2025 en la Casa Blanca un encuentro con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en el que discutieron temas clave relacionados con la seguridad de Ucrania, la guerra contra Rusia y el retorno de niños ucranianos desplazados. La reunión, que fue transmitida parcialmente y contó con la presencia de líderes europeos, fue calificada por Zelenski como “buena” y “constructiva”.

Conversaciones enfocadas en seguridad y aspectos humanitarios

Durante la cita, Zelenski destacó que se abordaron asuntos sensibles como el intercambio de prisioneros, la situación en el frente de batalla y la devolución de menores ucranianos trasladados fuera del país. “La seguridad de Ucrania depende de Estados Unidos y de los líderes europeos. Todos queremos detener la guerra y frenar la agresión rusa”, afirmó el mandatario ucraniano.

Trump, por su parte, sostuvo que está dispuesto a participar en una eventual reunión trilateral con Vladimir Putin si ambas partes lo solicitan. “Si Ucrania y Rusia lo desean, estaré presente”, indicó el presidente estadounidense, dejando abierta la posibilidad de un encuentro directo entre los tres líderes.

Unidad internacional y respaldo europeo

El canciller alemán Friedrich Merz elogió los resultados de la reunión en Washington, considerándola “fructífera” y señalando que abre el camino para negociaciones complejas. Merz subrayó que la presión sobre Rusia debe mantenerse y que el inicio de un alto el fuego debería ser una condición para avanzar en el proceso.

En la misma línea, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, agradeció a Trump por haber desbloqueado el estancamiento diplomático con Rusia a inicios de año. “Tenemos que detener las muertes y la destrucción. Este es un paso fundamental para alcanzar la paz”, declaró el funcionario, destacando la importancia de aprovechar el momento para consolidar avances.

Reacciones de líderes europeos

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, calificó el día como “importante”, subrayando que marca un cambio tras tres años sin señales de diálogo por parte de Moscú. “Algo está cambiando gracias a este esfuerzo”, manifestó.

El presidente de Finlandia, Alexander Stubb, coincidió en que el progreso alcanzado en las últimas dos semanas ha superado al registrado en los últimos tres años y medio de conflicto. Asimismo, el primer ministro británico, Keir Starmer, consideró que la jornada representa “un día muy importante en los últimos años” para el proceso de negociación.

Comisión Europea y Francia piden mayor alcance en la negociación

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, celebró el encuentro como un paso hacia una “paz justa y duradera para Ucrania”. También enfatizó en la necesidad de garantizar la reunificación de los niños ucranianos con sus familias.

Por su parte, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, destacó la relevancia de una reunión trilateral con Rusia, aunque pidió considerar posteriormente una reunión “cuadrilateral” que incluya a la Unión Europea, dado que el tema de las garantías de seguridad afecta directamente a todo el continente.

Preparativos para una eventual cumbre

Al finalizar la jornada, Trump publicó en su red Truth Social que había contactado a Vladimir Putin para iniciar los preparativos de una reunión con Zelenski, aunque no se ha definido el lugar. Fuentes europeas confirmaron a la cadena CNN que la llamada se realizó durante la reunión con los líderes europeos. Aunque estos no participaron directamente en la conversación.

Zelenski, por su parte, reiteró que espera que en los próximos encuentros se logren avances en temas territoriales y de seguridad. “Es muy importante y se discutirá a nivel de líderes. Ucrania estaría encantada de que Trump participe”, aseguró.

Contexto del conflicto

El conflicto en Ucrania, iniciado en febrero de 2022 tras la invasión rusa, ha dejado miles de víctimas, millones de desplazados y una crisis humanitaria sin precedentes en Europa en las últimas décadas. Los intentos previos de alcanzar acuerdos de paz se han visto obstaculizados. Esto, por desacuerdos en torno al control de territorios y la seguridad de la región.

La reunión en Washington representa un nuevo intento de mediación internacional. Con la participación activa de Estados Unidos y de los principales países europeos, que buscan presionar a Moscú para lograr un alto el fuego y sentar las bases de una negociación duradera.