Travis Kelce diseñó el anillo de compromiso que le regaló a Taylor Swift: ¿Cuánto costó?

Taylor Swift, estrella del pop, y Travis Kelce, jugador de los Kansas City Chiefs, anunciaron su compromiso el reciente martes 26 de agosto de 2025 mediante un post conjunto en Instagram.

El suceso generó cientos de reacciones en redes sociales, donde los fans de la artista celebran que vive una gran historia de amor tras episodios de despecho que inspiraron varias de sus mejores canciones.

En medio de la emoción generada, el detalle más importante ha sido el anillo de compromiso, su origen y precio.

Diseñó el anillo para Taylor Swift

La joya que Travis Kelce le entregó a Taylor Swift es muy especial. Él mismo participó en su diseño, teniendo el respaldo de la joyera Kindred Lubeck, de Artifex Fine Jewelry.

Además, el anillo cuenta con un diamante central de ocho quilates, tallado a mano en forma de cojín con esquinas redondeadas y facetas gruesas, engastado sobre una banda de oro amarillo de 18 quilates.

Según reportes de Page Six y Brides, el diseño incorpora elementos antiguos, como puntas de aguja que combinan con el estilo vintage.

Benjamin Khordipour, de Estate Diamond Jewelry, explicó a Brides que «el diamante central está engastado con puntas de aguja que combinan a la perfección con el estilo antiguo». Este corte, conocido como old mine brilliant, se caracteriza por su forma rectangular con referencias antigas, diseñado originalmente para brillar bajo luz de velas.

¿Cuánto costó el anillo?

El valor estimado del anillo ronda los USD 550.000, según la evaluación de Khordipour a Brides, aunque expertos varían en cifras entre USD 125.000 y USD 5 millones dependiendo de la claridad y color del diamante.

Artifex Fine Jewelry, la firma involucrada, ofrece diseños de lujo que superan los USD 33.650, alineándose con la calidad de esta pieza.

Por su parte, Steven Singer, de la joyería Steven Singer Jewelers, declaró a The Independent que el diamante «parece de 7,5 quilates y engastado en una reproducción decorativa antigua con grabados y oro de 14 o 18 quilates, u oro rosa”. “El precio del anillo depende de quién lo vendió, y si fue al por menor o no. Probablemente costó entre 1,5 y 2 millones de dólares. Para nosotros habría sido un millón de dólares”, expresó.

Otros expertos, entre ellos Laura Taylor, de Lorel Diamonds, y Nilesh Rakholia, de Abelini, también estimaron que el nuevo accesorio de Swift valdría alrededor de $1 millón, dependiendo del color, la claridad y la talla del diamante.

El amor de Taylor Swift y Travis Kelce

Taylor Swift y Travis Kelce iniciaron su romance en el verano de 2023, tras un intento fallido del deportista de entregarle un brazalete de amistad en un concierto de la Eras Tour.

La relación se hizo pública en septiembre de 2023, cuando Swift asistió a un juego de los Chiefs con la madre de Kelce, Donna. Desde entonces, han compartido momentos en eventos como el Super Bowl y conciertos, generando cobertura mediática masiva.

El equipo de los Chiefs celebró el anuncio del compromiso declarando a la cantante como «miembro permanente de la familia».