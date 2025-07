Transportistas de Manta exigen reactivación inmediata de la Agencia de Tránsito ante paralización de servicios

Representantes del gremio de transportistas de Manta expresaron su inconformidad y preocupación por la intervención de la Agencia Municipal de Tránsito de Manta (AMTM), que ha generado la suspensión total de los servicios de matriculación y revisión técnica vehicular.

En rueda de prensa, dirigentes de varias operadoras del taxismo, transportes escolar y otros manifestaron que llevan semanas sin poder realizar trámites indispensables para el funcionamiento de sus unidades, lo que ha provocado la paralización de más de 3.000 taxis, entre convencionales y ejecutivos.

Transportistas sin servicios ni explicaciones oficiales

Vicente Vélez, presidente de la Unión de Taxis Ejecutivos de Manta, y Byron Delgado (otro dirigente gremial), explicaron que esta suspensión no ha sido oficialmente justificada ni notificada, por lo que consideran la medida arbitraria. “Aquí estamos para exigir que se reactiven de inmediato los servicios. No nos oponemos a que se investigue, pero no pueden paralizar toda la actividad sin ninguna explicación legal”, expresó Vélez.

Ambos señalaron que, debido a la falta de matrículas y revisiones, varias unidades han sido retenidas en otras ciudades por no portar documentación habilitante. “Ayer, una unidad de nuestra compañía fue retenida pese a contar con todos los documentos, pero sin haber podido acceder a la revisión técnica”, denunció Vélez.

Imposibilidad de matricular fuera del cantón

Los dirigentes recordaron que las leyes nacionales no permiten matricular vehículos en otros cantones, por lo que la paralización afecta exclusivamente a los transportistas de Manta. “Se nos está por vencer el dígito 6, y no tenemos cómo renovar”, insistieron.

Finalmente, los transportistas anunciaron que presentarán una denuncia formal ante la Defensoría del Pueblo, la Contraloría, la Fiscalía, y otras entidades, por vulneración de derechos y tratos discriminatorios. También solicitaron la intervención urgente de las autoridades nacionales para que se fiscalice el accionar del interventor y se garantice un trato digno hacia los dirigentes del transporte.

El Ministro del Interior John Reimberg, estuvo en Manta ayer y dijo que la investigación dentro de la agencia de tránsito continúan. La agencia fue intervenida el pasado 10 de julio y justo este 25 se cumplen 15 días de su intervención.

El Ministro dijo que cuando se culminen los procesos dará detalles de lo encontrado en esta empresa.