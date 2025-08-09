Trágico accidente en Los Amarillos, Tosagua, deja un muerto y varios heridos este feriado

Una tragedia marcó el primer día del feriado, ya que un accidente causó la muerte de una persona y dejó heridas a cinco más. Cerca de El Junco, específicamente en Los Amarillos, en la vía Tosagua – Rocafuerte, ocurrió el choque frontal. El hecho se registró aproximadamente a las 08h45, de este sábado 09 de agosto del 2025.

Los vehículos implicados fueron dos carros, uno negro y otro gris, que colisionaron de frente. Quienes transitaban en otras unidades observaron el accidente y acudieron de inmediato para ayudar. También alertaron a las autoridades del ECU911, para que envíen apoyo urgente.

Respuesta y peritaje tras el accidente

La fuerza del impacto provocó que el carro gris quedara con la parte delantera destruida, obstruyendo la vía. Por otro lado, el vehículo negro salió expulsado y terminó entre los montes, junto a la carretera. La gravedad del accidente llamó la atención de numerosos testigos.

Para atender el accidente, llegaron rescatistas del Cuerpo de Bomberos y varias ambulancias, junto con agentes de tránsito. Sacaron a los heridos de los vehículos y los trasladaron a hospitales. Por aproximadamente una hora, un carril permaneció bloqueado debido a esta emergencia.

Análisis y condiciones de la vía

El Servicio de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) se encargó de analizar el lugar para identificar cuál vehículo causó el accidente. Tras el peritaje, el cadáver lo trasladaron al centro forense de Manta para realizar la autopsia.

Los habitantes cercanos mencionaron que los accidentes ocurren con frecuencia en esta carretera. Atribuyen esta realidad a exceso de velocidad y a las malas condiciones del camino en ciertos tramos. Los carros implicados, producto del accidente, fueron llevados a los patios de retención. (07)