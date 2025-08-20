Tragedia en Guayaquil: panadero asesinado al salir de casa rumbo al trabajo

Elian Vera Ramírez, de 25 años, fue asesinado a balazos este 19 de agosto de 2025 en el callejón Cristóbal Colón, entre las calles 26 y 27, en el distrito Portete, al sur de Guayaquil. El joven se despedía de su pareja antes de dirigirse a su trabajo cuando fue interceptado por tres individuos en una tricimoto, quienes lo asaltaron y le dispararon.

El ataque contra el panadero

Según el reporte preliminar, la víctima salió de su vivienda con dirección a la panadería donde trabajaba. En ese momento fue abordado por tres sujetos que se movilizaban en una tricimoto. Los atacantes lo despojaron de su motocicleta y pertenencias personales antes de abrir fuego contra él.

Testigos indicaron que los asaltantes efectuaron al menos dos disparos, uno dirigido a la pierna y otro a la cabeza. Tras el ataque, huyeron con rumbo desconocido sin dejar rastro.

Intento de auxilio y confirmación de muerte

Tras los disparos, familiares y vecinos trasladaron de inmediato al joven hasta el Hospital Guayaquil. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, los doctores confirmaron su fallecimiento debido a la gravedad de las heridas.

Los galenos indicaron que el impacto en la cabeza fue letal, mientras que la herida en la pierna evidenció la violencia con la que actuaron los delincuentes. La víctima, que trabajaba como panadero, era reconocida en el barrio como un joven trabajador y sin antecedentes delictivos.

Investigación policial tras muerte de panadero

Efectivos de la Policía Nacional llegaron al sitio del crimen para recoger indicios balísticos y levantar testimonios. Hasta el momento, no existen sospechosos identificados, aunque se investiga si la tricimoto utilizada en el asalto pertenece a un grupo dedicado a robos en el sur de la ciudad.

Las autoridades buscan cámaras de videovigilancia de la zona para rastrear la ruta de escape de los agresores. La motocicleta de la víctima aún no ha sido recuperada.

Inseguridad en Guayaquil

El crimen de Elian Vera Ramírez se suma a la ola de violencia que atraviesa Guayaquil, ciudad que concentra uno de los índices de criminalidad más altos del país. En la Zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón) se contabilizan más de 2.060 muertes violentas en lo que va de 2025, muchas de ellas vinculadas a robos, extorsión y sicariato.

El distrito Portete, en particular, ha sido escenario de múltiples asaltos y homicidios en lo que va del año. Los vecinos de la zona reclaman mayor presencia policial y medidas urgentes de seguridad.

Impacto en la comunidad

El asesinato causó conmoción entre los moradores del callejón Cristóbal Colón, quienes recordaron a Elian como un joven dedicado a su oficio de panadero. Amigos y familiares expresaron dolor y exigieron justicia para esclarecer el crimen.

De acuerdo con el Código Orgánico Integral Penal (COIP), el delito de robo con resultado de muerte está tipificado como asesinato, con penas que van de 22 a 26 años de prisión. La Fiscalía abrió un proceso de investigación para establecer la autoría material e intelectual del crimen. (12)