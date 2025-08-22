¡Tragedia en Chone! Joven muere al caer de puente en moto

Henry Miguel Muñoz Giler, de 18 años, muere al caer desde el puente de Los Almendros en la vía Chone-Canuto, Chone, tras perder el control de su motocicleta.

La noche del jueves 21 de agosto, un estruendo resonó en la vía Chone-Canuto, a la altura del puente de Los Almendros, en Chone, Manabí. Henry Muñoz, un joven de 18 años, conducía una motocicleta cuando, por razones aún no esclarecidas, perdió el control, salió de la pista y cayó al vacío desde el puente.

El impacto contra el suelo, a unos cinco metros de altura, resultó mortal, causando su muerte inmediata. Los vecinos, alertados por el ruido, corrieron al lugar y encontraron a Muñoz sin vida, junto a su motocicleta destrozada.

Moradores de Los Almendros, consternados, intentaron auxiliarlo, pero no pudieron hacer nada. Un testigo, que pidió anonimato, relató al ECU-911 que: “Escuchamos un golpe fuerte y salimos, pero el joven ya no respiraba”. Los testigos confirmaron que Muñoz viajaba solo, rumbo a Chone, y no portaba casco, según el reporte inicial de la Policía Nacional.

Muere luego de caída de puente

Unidades del Cuerpo de Bomberos de Chone llegaron junto con agentes de la Unidad de Investigación de Accidentes de Tránsito y la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida (Dinased), quienes acordonaron la zona.

Los oficiales constataron el deceso, recolectaron fragmentos de la motocicleta y examinaron el puente. La Fiscalía de Manabí autorizó el traslado del cuerpo al Centro Forense de Manta para una autopsia. Los familiares, devastados, llegaron al lugar y acompañaron el proceso, mientras la comunidad de Chone lamentó la pérdida de Muñoz, conocido por ser un hombre trabajador. La Policía interrogó a varios testigos, pero la falta de cámaras públicas en la vía Chone-Canuto obligó a buscar grabaciones privadas.

La Policía Nacional analiza la motocicleta para descartar fallos mecánicos, como problemas en los frenos o neumáticos que ocasionaron el accidente de tránsito. Los investigadores evaluaron las condiciones del puente, que presentaba asfalto desgastado, aunque no se descarta la participación de otro vehículo.

Causas de la muerte de motociclista

Henry Muñoz murió por trauma craneoencefálico y fracturas múltiples, según el reporte preliminar de los bomberos. La autopsia, confirmará el alcance de las lesiones. No se reportaron otros heridos en el accidente. Los familiares, oriundos de Chone, trasladaron el cuerpo a su localidad tras la autopsia para velarlo, exigiendo mejoras en la vía.

La muerte de Henry Muñoz conmocionó a Chone, exponiendo riesgos en la vía Chone-Canuto. La Policía Nacional investigó, mientras la comunidad demandó seguridad vial.

Manabí registra más de 50 accidentes fatales en carreteras entre enero y julio de 2025. En mayo, un motociclista murió en Tosagua por exceso de velocidad. Los vecinos exigen que se mejore el estado de la vía y el puente Los Almendros. (22)