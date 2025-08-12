COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Ecuador
Sociedad

Trabajadores de Petroecuador rechazan recorte masivo y alertan sobre graves riesgos para la producción y exportación petrolera

El gremio propone una reunión de alto nivel técnico con el Gobierno de Ecuador y las directivas para buscar soluciones concretas a la crisis laboral y administrativa que enfrenta Petroecuador.
La Refinería Shushufindi, operada por Petroecuador. Foto: EP PETROECUADOR.
El Comité de Empresa de los Trabajadores de EP Petroecuador (Cetrapep) emitió un pronunciamiento público dirigido al presidente Daniel Noboa.

En el comunicado, el sindicato expresa su rechazo al recorte de personal considerado apresurado y técnicamente riesgoso. El gremio advierte que la medida afecta la estabilidad laboral y el correcto funcionamiento de Petroecuador.

Riesgos para la operatividad de Petroecuador y economía del país

El sindicato denuncia que cerca de 1.000 empleados resultaron despedidos sin negociación previa, a pesar de que algunos se ofrecieron para acogerse a planes voluntarios de jubilación. Esta acción se considera un incumplimiento al proceso de diálogo que se desarrolla para un nuevo contrato colectivo.

El Cetrapep también alertó que el recorte de personal pone en riesgo el funcionamiento técnico y operativo de Petroecuador.

Subrayó que la desvinculación masiva puede generar pérdidas económicas significativas para el Estado ecuatoriano, debido a la interrupción de actividades clave en la empresa.

Exigen reincorporación y diálogo urgente con autoridades

Cetrapep solicita que se retrotraigan las acciones administrativas relacionadas con los despidos y se reincorpore a los trabajadores afectados. El sindicato insiste en que la continuidad del personal es indispensable para garantizar la eficiencia operativa y administrativa de la empresa.

Asimismo, el gremio propone una reunión de alto nivel técnico con el Gobierno de Ecuador para buscar soluciones concretas a la crisis laboral y administrativa que enfrenta Petroecuador.

Antecedente

El pasado 8 de agosto del 2025Petroecuador anunció el despido de 936 empleados, argumentando que sus sueldos eran exagerados y no correspondían a las funciones que cumplían dentro de la empresa.

Antes de esta acción, se registraron otros despidos masivos70 empleados en junio y 250 en julio. Esto evidenció una reducción progresiva del personal en los últimos meses.

El 10 de agosto, Petroecuador decidió reincorporar a cuatro de los 936 trabajadores despedidos, información que fue confirmada por la vocera gubernamental, Carolina Jaramillo, la mañana de este martes 12 de agosto del 2025.

