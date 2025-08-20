Toronto FC ultima detalles para el regreso de José Cifuentes a la MLS

El mediocampista José Cifuentes, de 26 años, negocia su incorporación al Toronto FC, Canadá, en una cesión de 12 meses con opción de compra desde el Rangers FC, para reforzar el mediocampo del club en la Major League Soccer.

Negociaciones contra el tiempo

El periodista César Luis Merlo confirmó este 20 de agosto de 2025 que Cifuentes está en la fase final de negociaciones para unirse al Toronto FC en un préstamo de 12 meses con una cláusula de compra opcional. Las conversaciones se aceleran debido al cierre del mercado de transferencias de la MLS, programado para el 21 de agosto de 2025. El acuerdo involucra al Rangers FC de Escocia, propietario de los derechos deportivos del jugador hasta junio de 2027.

Cifuentes, nacido en Esmeraldas, Ecuador, no forma parte de los planes del actual técnico del Rangers FC, Philippe Clement, lo que ha facilitado las negociaciones para su salida. El mediocampista busca recuperar su mejor nivel en una liga donde ya tuvo éxito.

El Toronto FC, ubicado en la Conferencia Este de la MLS, espera que la incorporación de Cifuentes fortalezca su plantilla para mejorar su posición en la temporada 2025, donde actualmente ocupa el puesto 12 con 23 puntos en 26 partidos.

Trayectoria internacional de Cifuentes

José Cifuentes comenzó su carrera en el Universidad Católica de Ecuador, donde debutó en 2016. En 2017, fue cedido al América de Quito hasta 2019, antes de fichar por el Los Angeles FC (LAFC) en enero de 2020. En su etapa en la MLS, disputó 102 partidos, marcando 14 goles y registrando 20 asistencias, contribuyendo a la conquista del MLS Cup y el Supporters’ Shield en 2022. Su desempeño lo llevó a ser convocado por la selección ecuatoriana, con la que participó en el Mundial de Catar 2022.

En agosto de 2023, Cifuentes fichó por el Rangers FC por 1,6 millones de dólares en un contrato hasta 2027, pero solo disputó seis partidos como titular en la Scottish Premiership. Posteriormente, fue cedido al Cruzeiro de Brasil en febrero de 2024, donde jugó nueve partidos, y al Aris Salónica de Grecia en agosto de 2024, donde participó en 23 encuentros, marcando un gol y dando dos asistencias.

Contexto del traspaso

El Toronto FC, dirigido por el técnico John Herdman, busca reforzar su mediocampo tras una temporada irregular. La experiencia previa de Cifuentes en la MLS y su capacidad para recuperar balones y distribuir juego lo convierten en un candidato ideal. Aris Salónica optó por no ejercer la opción de compra de 4 millones de dólares incluida en su préstamo, lo que abrió la puerta para las negociaciones con el club canadiense.

La MLS ha visto un aumento en el regreso de jugadores sudamericanos con experiencia europea, como Diego Rossi y Lucas Zelarayán, lo que refleja la creciente competitividad de la liga. El mercado de transferencias, que cierra el 21 de agosto, ha sido activo, con clubes buscando refuerzos de última hora.

Perspectivas en Toronto

El posible fichaje de Cifuentes ha generado expectativa entre los aficionados del Toronto FC, que esperan que el ecuatoriano aporte dinamismo y calidad al equipo. Su debut podría darse en el próximo partido contra el CF Montréal el 24 de agosto de 2025, si las negociaciones se concretan antes del cierre del mercado. El mediocampista, con 19 partidos internacionales con Ecuador, buscará recuperar su mejor versión en un entorno conocido.