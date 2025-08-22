Toronto FC oficializa fichaje del volante ecuatoriano José Cifuentes

Toronto FC anunció este viernes 22 de agosto de 2025 la llegada del mediocampista ecuatoriano José Cifuentes, cedido desde Rangers FC en Toronto, Canadá, para reforzar el equipo en la MLS y buscar un lugar en los playoffs.

El Toronto FC oficializó la incorporación de Cifuentes, de 26 años, en un préstamo desde el Rangers FC de la Scottish Premiership. Según el comunicado del club, el acuerdo se extiende hasta el 30 de junio de 2026 e incluye una opción de compra. Cifuentes, quien posee una Green Card ((Tarjeta de Residente Permanente) obtenida el 2 de diciembre de 2021, no ocupará una plaza internacional en el equipo.

Cifuentes regresa a la Major League Soccer (MLS) tras una etapa complicada en Europa. Durante la temporada 2024/25, jugó cedido en el Aris Salónica de la Superliga Griega, donde disputó 31 partidos, anotó un gol y brindó tres asistencias. Previamente, en 2024, estuvo a préstamo en el Cruzeiro de Brasil. Sin embargo, no logró consolidarse en el Rangers FC, donde solo disputó 20 partidos desde su llegada en agosto de 2023.

El director general de Toronto FC, Jason Hernández, expresó su satisfacción por el fichaje. “Estamos encantados de dar la bienvenida a José al Toronto FC. Cifu será una adición valiosa a nuestro mediocampo, ya que ha demostrado su capacidad para rendir a un nivel élite en la MLS”.

Trayectoria destacada en la MLS

Antes de su paso por Europa, Cifuentes brilló en la MLS con Los Angeles FC (LAFC) entre 2020 y 2023. Durante su estadía, registró 15 goles y 20 asistencias en 121 partidos en todas las competiciones. Fue pieza clave en la conquista del Supporters’ Shield y la MLS Cup en 2022, además de llegar a la final de la Concacaf Champions League en 2023. En julio de 2023, se convirtió en el cuarto jugador en la historia de LAFC en alcanzar 100 partidos en la temporada regular de la MLS antes de los 25 años.

Cifuentes, nacido en Esmeraldas, Ecuador, comenzó su carrera en el CD Universidad Católica y luego pasó al CD América de Quito antes de unirse a LAFC en enero de 2020. Su versatilidad como mediocampista de contención lo convirtieron en un jugador destacado en la MLS, lo que despertó el interés de clubes europeos como el Rangers FC.

A nivel internacional, Cifuentes ha representado a Ecuador en 21 ocasiones, incluyendo dos partidos en el Mundial de Catar 2022. También fue parte de la selección sub-20 que ganó el Campeonato Sudamericano Sub-20 en 2019 y logró el tercer lugar en el Mundial Sub-20 de ese mismo año.

Contexto en Toronto FC

La llegada de Cifuentes forma parte de la reestructuración del Toronto FC, que se encuentra en el 12° puesto de la Conferencia Este de la MLS con 23 puntos (5 victorias, 13 derrotas, 8 empates). El equipo, dirigido por Robin Fraser, no clasifica a los playoffs desde 2020 y busca reforzar su plantilla para mejorar su posición. Además de Cifuentes, el club incorporó al mediocampista Djordje Mihailovic desde el Colorado Rapids por 9 millones de dólares, en un esfuerzo por revitalizar el plantel.

El próximo desafío de Toronto FC será este domingo 24 de agosto de 2025 a las 15h00, cuando enfrenten al Atlanta United en la jornada 27 de la MLS. El encuentro, que se disputará en el BMO Field, será una oportunidad para que Cifuentes debute y contribuya al objetivo del club de escalar posiciones en la tabla.

Impacto del fútbol ecuatoriano

La incorporación de Cifuentes refuerza la presencia de jugadores ecuatorianos en la MLS. Formado en las canteras de Independiente del Valle y Universidad Católica, Cifuentes representa el talento emergente de Ecuador, que continúa ganando relevancia en el fútbol mundial. Su regreso a la MLS es una apuesta por recuperar su mejor nivel y volver a ser considerado para la Selección Ecuatoriana.