Tocaron la puerta de su casa y lo mataron: otro asesinato en Puebloviejo

Otro asesinato preocupa en el cantón Puebloviejo, provincia de Los Ríos. Dos personas fueron asesinadas entre el sábado 23 y el lunes 25 de agosto: un joven atacado en su vivienda y una comerciante baleada en su local. La Policía investiga los crímenes para determinar los móviles y posibles vínculos con el microtráfico.

Asesinato en Puebloviejo: atacado en su propia casa

La mañana del lunes 25 de agosto, en el sector La Cafetera, sicarios asesinaron a Marcos Vinicio Chila Peñarrieta, de 24 años.

Vecinos relataron que dos hombres en moto llegaron hasta la vivienda. Tras tocar la puerta, dispararon varias veces contra el propietario.

El joven fue trasladado de inmediato al hospital Juan Montalván, en la parroquia Ricaurte. Los médicos confirmaron su muerte por heridas de bala en el abdomen.

La esposa del fallecido, contó que Marcos estaba en su domicilio cuando escuchó los golpes en la puerta. “Apenas abrió, los sujetos dispararon sin decir nada”, relató. La Policía encontró un sobre con droga en la ropa del joven. El hallazgo será analizado como parte de la investigación.

Crimen previo en una despensa

El asesinato de Chila se suma al de Jessenia Farías Villacís, de 43 años, ocurrido el sábado 23 de agosto en el mismo cantón.

Farías atendía su despensa cuando dos hombres fingieron ser clientes. Minutos después ingresaron al local y le dispararon a quemarropa.

Vecinos aseguraron que la comerciante habría sido atacada por negarse a vender sustancias ilícitas. Este hecho, aunque aún en investigación, apunta a la presencia de bandas vinculadas al microtráfico.

Un habitante del sector expresó su temor: “Ya no se puede abrir un negocio sin miedo. No hay un día en que no se registre un asesinato en Puebloviejo”.

Autoridades refuerzan controles tras asesinatos en Puebloviejo

Agentes de la Policía Nacional y la Unidad de Muertes Violentas realizaron el levantamiento de evidencias en ambos casos de asesinato en Puebloviejo. Se recogen versiones de testigos para identificar a los atacantes.

Se investigan posibles conexiones entre los homicidios y disputas por microtráfico de drogas, un delito que se ha expandido en cantones rurales. La Gobernación de Los Ríos anunció operativos focalizados en zonas críticas de Puebloviejo y parroquias aledañas para reducir los niveles de inseguridad.

Contexto: repunte de violencia en Los Ríos

Los asesinatos registrados en Puebloviejo reflejan un patrón que preocupa a las autoridades. El cantón Puebloviejo, históricamente agrícola, se ha convertido en un punto estratégico para redes criminales debido a su ubicación en la vía que conecta Quevedo con Babahoyo y Guayaquil.

El uso de motocicletas para cometer ataques armados y el incremento de casos de sicariato en zonas rurales son fenómenos que marcan el actual escenario de inseguridad en la provincia (31).