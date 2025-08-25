COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Mundo
Estados Unidos

Tiras de pollo desatan el caos y una brutal pelea entre los pasajeros de un crucero en Miami

El personal de seguridad intervino rápidamente para separar a los involucrados que se pelearon en el restaurante.
Escuchar noticia

•‎

2'

•‎

Escuchar noticia
2 minutos de lectura
Una pelea estalló en la madrugada de este lunes a bordo de un crucero de la empresa Carnival mientras regresaba a Miami, Estados Unidos.
La empresa Carnival opera con varios cruceros en diferentes partes del mundo.
Una pelea estalló en la madrugada de este lunes a bordo de un crucero de la empresa Carnival mientras regresaba a Miami, Estados Unidos.
La empresa Carnival opera con varios cruceros en diferentes partes del mundo.

José Moreira

Redacción ED.

Una pelea estalló en la madrugada de este lunes a bordo de un crucero de la empresa Carnival mientras regresaba a Miami, Estados Unidos. El incidente, ocurrido en el área del bufé del barco y se desencadenó por una disputa en la fila para servirse comida, aparentemente por unas tiras de pollo. Un video que circula en redes sociales muestra a varios pasajeros golpeándose entre sí, generando caos en el comedor del navío.

El altercado tuvo lugar en el último día de un viaje operado por Carnival, una de las principales compañías de cruceros en el mundo. Según testigos, la tensión entre los pasajeros había ido en aumento durante la jornada, y la disputa por las tiras de pollo en el bufé desató la trifulca. Las imágenes compartidas en plataformas digitales muestran a decenas de personas involucradas, con empujones, gritos y algunos golpes.

Pelea en el crucero quedó grabada por los pasajeros

Todo ocurrió mientras el personal del crucero intentaba controlar la situación. Carnival no ha emitido un comunicado oficial sobre el incidente, pero fuentes a bordo indicaron que el personal de seguridad intervino rápidamente para separar a los involucrados. No se reportaron heridos graves ni detenciones, aunque las autoridades portuarias de Miami fueron notificadas al llegar el barco al puerto.

Los pasajeros señalaron que el ambiente tenso del último día del crucero, combinado con la aglomeración en el bufé, pudo haber contribuido al estallido de la pelea. Este tipo de incidentes, aunque poco frecuentes, no son inéditos en cruceros, donde la convivencia prolongada y el consumo de alcohol pueden exacerbar conflictos. Carnival, con sede en Miami, opera decenas de rutas en el Caribe y otras regiones, transportando a millones de pasajeros anualmente.

Las autoridades iniciaron con las investigaciones

La empresa es conocida por sus estrictos protocolos de seguridad, pero el incidente pone en evidencia los desafíos de gestionar grandes grupos en espacios cerrados. El personal de seguridad estuvo al tanto de la pelea en el crucero y varios de los agentes permanecieron enn el área del restaurante. Las autoridades, en el puerto, esperaron a los pasajeros para iniciar con las investigaciones.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Tiras de pollo desatan el caos y una brutal pelea entre los pasajeros de un crucero en Miami

La actriz Bárbara Najas sorprende con un mensaje de auxilio: «Responsabilizo de mi muerte a este hombre»

“Es un salvavidas para contribuyentes”: Vallejo sobre la remisión del SRI

Robo de bicicletas sacudió al equipo Visma que participa en la Vuelta a España 2025

Luto en la Revolución Ciudadana por la muerte de la asambleísta Mariuxi Sánchez

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Tiras de pollo desatan el caos y una brutal pelea entre los pasajeros de un crucero en Miami

La actriz Bárbara Najas sorprende con un mensaje de auxilio: «Responsabilizo de mi muerte a este hombre»

“Es un salvavidas para contribuyentes”: Vallejo sobre la remisión del SRI

Robo de bicicletas sacudió al equipo Visma que participa en la Vuelta a España 2025

Luto en la Revolución Ciudadana por la muerte de la asambleísta Mariuxi Sánchez

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

La actriz Bárbara Najas sorprende con un mensaje de auxilio: «Responsabilizo de mi muerte a este hombre»

“Es un salvavidas para contribuyentes”: Vallejo sobre la remisión del SRI

Robo de bicicletas sacudió al equipo Visma que participa en la Vuelta a España 2025

Luto en la Revolución Ciudadana por la muerte de la asambleísta Mariuxi Sánchez

Hallan un hombre sin vida en un camino de tierra del cantón Montecristi

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

[email protected]

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO