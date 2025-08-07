COMUNIDAD POR USD 1
TikTok apuesta por la seguridad digital para familias y creadores de contenido

Conoce cómo TikTok facilita a los padres supervisar y controlar la actividad de sus hijos adolescentes con nuevas herramientas de seguridad.
Además, TikTok brinda acceso a la herramienta "Gestionar Temas" para que los padres ajusten la frecuencia con la que se recomiendan ciertos temas populares en el feed de sus hijos.
Además, TikTok brinda acceso a la herramienta "Gestionar Temas" para que los padres ajusten la frecuencia con la que se recomiendan ciertos temas populares en el feed de sus hijos.

La plataforma social TikTok ha reforzado sus herramientas de control parental, buscando que los padres reciban avisos automáticos cuando sus hijos adolescentes publiquen nuevos contenidos.

Esta actualización permite también bloquear cuentas específicas para impedir el acceso a ciertos perfiles, reforzando la supervisión y seguridad en la plataforma. La iniciativa se suma a las mejoras destinadas a mejorar la experiencia tanto para familias como para creadores de contenido.

Dentro de las funciones ampliadas de la herramienta Sincronización Familiar, los padres podrán recibir notificaciones cuando sus hijos suban vídeos, historias o fotos visibles a otros usuarios. Además, podrán ser alertados sobre cambios en la privacidad de la cuenta, como la habilitación de descargas o modificaciones en la visibilidad de seguidores, permitiendo un control más cercano y actualizado sobre la actividad digital de los adolescentes.

Nuevas funcionalidades para padres en TikTok

Los padres también podrán bloquear cuentas específicas para que sus hijos no accedan a contenidos no deseados. Si los adolescentes desean cambiar esta restricción, podrán enviar una solicitud para desbloquear dichas cuentas, facilitando un diálogo supervisado entre padres e hijos. Esta medida complementa la función de notificación cuando un menor reporta un vídeo inapropiado, fortaleciendo la protección familiar en TikTok.

Además, TikTok brinda acceso a la herramienta «Gestionar Temas» para que los padres ajusten la frecuencia con la que se recomiendan ciertos temas populares en el feed de sus hijos. Desde el perfil de Sincronización Familiar, podrán verificar con qué frecuencia el menor elige contenidos relacionados, haciendo posible una orientación temática más precisa y adaptada a las preferencias y seguridad del adolescente.

Herramientas de bienestar y apoyo para usuarios

Con el objetivo de fomentar hábitos digitales saludables, TikTok ha lanzado las «Misiones de Bienestar«, que consisten en pequeñas tareas atractivas diseñadas para promover comportamientos conscientes en el manejo del tiempo en la app. Los usuarios que completan estas misiones obtienen insignias, incentivando la creación de una relación equilibrada con la plataforma.

Además, en pruebas recientes, casi un 40% de participantes exploraron esta función de forma espontánea, mostrando un interés significativo. TikTok también explora crear una función que reúna herramientas de apoyo holístico, pistas de audio relajantes y control del tiempo de pantalla.

Protección ampliada para creadores de contenido

Para los creadores, TikTok ha añadido funciones como el «Modo de Cuidado de Creadores» que filtra comentarios ofensivos y no deseados. También permite silenciar palabras, frases o emojis durante transmisiones en vivo, otorgando mayor control y tranquilidad sobre la interacción en directo.

La función de «Revisión de Contenido» facilita a los creadores evaluar si sus vídeos cumplen con las normas antes de publicarlos, mientras que herramientas como la Bandeja de entrada y la Sala de chat permiten gestionar mensajes y conectar con seguidores, respetando la edad mínima de 18 años para su uso. La plataforma ofrece además la Academia de creadores para profundizar en las Normas de la Comunidad y buenas prácticas.

