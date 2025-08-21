COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Tensión en LigaPro: Juan Carlos León acusa favoritismos y Miguel Loor responde

Juan Carlos León, DT de Libertad, criticó el arbitraje en LigaPro, insinuando favoritismos. Miguel Ángel Loor respondió a las acusaciones.
Julio Moreira

Redacción ED.

Julio Moreira

Redacción ED.

Juan Carlos “Pechón” León, entrenador de Libertad de Loja, desató una controversia al criticar el arbitraje en la LigaPro 2025, insinuando presiones externas para favorecer a ciertos clubes en la definición del hexagonal final. En respuesta, Miguel Ángel Loor, presidente de la LigaPro, desmintió las acusaciones y pidió mesura.

Críticas de Pechón León al arbitraje

El ‘Pechón’ León expresó su indignación por lo que considera decisiones arbitrales inconsistentes en la LigaPro Ecuabet. “¿Cómo van a ver a sus hijos con los fallos que tienen? No puedo entender cómo un árbitro pita bien una semana y mal la otra. No es desconocimiento”, afirmó el estratega esmeraldeño. León, quien dirige a Libertad de Loja, equipo ubicado en la quinta posición con 38 puntos tras 23 fechas, señaló directamente al partido contra Emelec como un caso de presuntas irregularidades.

En dicho encuentro, disputado el 3 de agosto de 2025 en el Estadio Reina del Cisne, León aseguró. “El partido contra Emelec fue raro y lo digo de frente: en ese partido nos metieron la mano… aquí maquillan todo”. El técnico insinuó que existirían intereses para favorecer a clubes con mayor hinchada o historia en el hexagonal final, declarando. “El entorno es el que quiere a otro club entre los seis primeros. Quieren meter un equipo sí o sí en el hexagonal uno, pero arriba existe un Dios”.

León también hizo un llamado a la Comisión Nacional de Arbitraje (CNA) y a la LigaPro para garantizar transparencia en las últimas fechas del torneo, advirtiendo. “Espero que en las últimas fechas no pase nada raro”. Sus declaraciones han generado revuelo en redes sociales y entre los aficionados del fútbol ecuatoriano.

Respuesta de Miguel Ángel Loor

Miguel Ángel Loor, presidente de la LigaPro, no tardó en responder a las acusaciones de León. A través de sus redes sociales, Loor cuestionó las insinuaciones del entrenador. “¿Quién quiere meter a un equipo al hexagonal? ¿De verdad lo piensa o es simplemente una muletilla que se usa normalmente cuando un DT no está feliz por un resultado o actuación de un árbitro? ¿Quién quiere meterlo? ¿La FEF? ¿LigaPro? ¿Los árbitros?”.

Loor defendió la gestión de la LigaPro y destacó el desempeño de ambos equipos involucrados. “Particularmente pienso que todas las fechas, todos los equipos se quejan de algo cuando pierden, en todo el mundo. Es hasta normal. Lo que sí hay que hacer es cuidar no excederse en afirmaciones sin sustento”, escribió.

Además, elogió a Libertad de Loja por su campaña, señalando que “merece estar donde está y tiene a un muy buen DT”, y reconoció la recuperación de Emelec, noveno con 28 puntos, bajo la dirección de Guillermo Duró.

Contexto del arbitraje en LigaPro

El arbitraje ecuatoriano ha sido objeto de controversias recurrentes en la LigaPro 2025. Incidentes como la convalidación de un gol en posición lícita de Barcelona SC contra El Nacional o la sanción de un córner a Aucas por una infracción no reglamentada han alimentado las críticas. En marzo de 2025, los árbitros aceptaron una reducción del 10% en sus honorarios tras negociaciones con la LigaPro, pero persisten tensiones por pagos pendientes, como denunció el árbitro Augusto Aragón, quien afirmó que se adeudaban hasta seis meses de sueldos, aunque Loor aclaró que solo estaba pendiente el pago de julio.

Impacto y perspectivas

Las declaraciones de León y la respuesta de Loor reflejan las tensiones en un momento clave de la LigaPro 2025, con la definición del hexagonal final en juego. Libertad de Loja busca consolidarse entre los seis primeros, mientras Emelec lucha por escalar posiciones. La Comisión Nacional de Arbitraje y la LigaPro enfrentan el desafío de garantizar la transparencia exigida por los actores del torneo para evitar más controversias.

Libertad y Aucas abren este viernes 22 de agosto la fecha 26 de la LigaPro, en el estadio Reina del Cisne. El ‘Papá’ Aucas está en sexto lugar con 38 unidades.

