Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Espectáculos
Streaming

¿Te atreves a verlas? Estas películas de suspenso en Netflix te dejarán sin aliento

Sumérgete en la oscuridad de la psique humana. Netflix ofrece una selección de thrillers y películas de suspenso que desafían lo convencional, prometiendo una experiencia cinematográfica intensa y llena de giros inesperados.
¿Te atreves a verlas? Estas películas de suspenso en Netflix te dejarán sin aliento
La plataforma de streaming Netflix se consolida como el destino ideal para los amantes del género.
¿Te atreves a verlas? Estas películas de suspenso en Netflix te dejarán sin aliento
La plataforma de streaming Netflix se consolida como el destino ideal para los amantes del género.

Elías Sánchez

Redacción ED.

Elías Sánchez

Redacción ED.

Periodista portovejense, nacido el 20 de agosto de 1984. Licenciado en Ciencias de la Comunicación,... Ver más

[email protected]

Para aquellos que buscan emociones fuertes y giros inesperados, Netflix presenta una colección excepcional de películas de suspenso. Estos filmes prometen mantener a la audiencia en vilo, con narrativas que exploran los recovecos de la naturaleza humana y situaciones de alta tensión. Los protagonistas de estas historias se enfrentan a desafíos que estremecen y provocan escalofríos, asegurando una experiencia cinematográfica intensa y memorable para los espectadores que aprecian el cine de suspenso.

Desde un viaje obsesivo que se descontrola hasta una inquietante historia de época, la plataforma tiene opciones que van más allá del entretenimiento ligero.

Estos títulos han captado la atención del público por sus tramas originales y su capacidad para generar un impacto duradero, posicionándose como favoritas dentro del género de películas de suspenso en Netflix que capturan la atención desde el principio.

Netflix: de una prisión futurista a rituales ancestrales

La película «El Hoyo» se convirtió en una de las más vistas en la plataforma. Este filme, disponible en Netflix desde 2019, combina una intrigante premisa de ciencia ficción con una profunda exploración del comportamiento humano. En consecuencia, quienes buscan un viaje a un lugar salvaje y sin reglas encontrarán en esta historia lo que tanto anhelan.

La trama se desarrolla en una prisión futurista con niveles interminables, donde la comida se distribuye de manera desigual, creando un sistema brutal.

Además, «El Ritual» se dirige específicamente a quienes toleran los sobresaltos y los eventos sobrenaturales. El entorno de las naturales suecas potencia el suspenso y terror en este filme.

Cuatro amigos se reúnen cinco meses después de la muerte de un amigo. Deciden adentrarse en las montañas escandinavas en su memoria. Mientras la historia avanza, se pierden y comienzan a sospechar que una fuerza misteriosa y oscura los persigue. Esta película es un claro ejemplo del buen terror que presenta el género de las películas de suspenso en Netflix.

Consecuencias fatales: cuando la caza sale terriblemente mal

El filme «Calibre» incomoda a la audiencia con una situación compleja que hace cuestionar cómo los protagonistas podrían escapar de ella. Vaughn (Jack Lowden) y Marcus (Martin McCann), dos amigos de la infancia, viajan a las Tierras Altas de Escocia para pasar un fin de semana. El dúo planea una excursión de caza. Sin embargo, mientras deambulan por el bosque, cometen un terrible error. Las consecuencias de sus acciones se descontrolan rápidamente, obligándolos a enfrentar una espiral de violencia y desesperación, característica de los thrillers psicológicos.

Esta película demuestra cómo una decisión equivocada puede cambiar el curso de una vida en cuestión de segundos, generando una tensión que no disminuye.

El thriller se distingue por su enfoque realista y su capacidad para crear una atmósfera opresiva. Los espectadores se sumergen por completo en la desesperación de los personajes.

