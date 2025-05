Tatiana Zambrano: El dolor de una madre ante el odio en redes sociales a su hija Érika Vélez.

Tatiana Zambrano, madre de la actriz ecuatoriana Érika Vélez, rompió el silencio para hablar sobre el impacto emocional de las críticas hacia su hija. En una entrevista con el reportero Leonardo ‘Lazito’ Quezada, Zambrano confesó que el hate (odio), especialmente tras la controversial caída de Érika en la final de MasterChef Celebrity Ecuador, le duele como madre, aunque intenta no darle importancia. ¿Por qué? Porque conoce la fortaleza y sensibilidad de su hija.

La farándula ecuatoriana no da tregua, y Érika Vélez, una de las figuras más queridas y polémicas del espectáculo, lo sabe bien. Su caída en la final de MasterChef Celebrity Ecuador desató una avalancha de comentarios en redes sociales. Algunos usuarios, sin pruebas, insinuaron que la actriz estaba “pasadita de copas”. Otros culparon a una alfombra mal puesta o los nervios del momento. Pero para Tatiana Zambrano, su madre, el verdadero problema es el odio desmedido que enfrenta su hija.

En una charla sincera con Lazito Quezada, Tatiana no se guardó nada. “No nos interesa realmente, hay gente que habla porque quiere. No quiero ser muy fuerte, pero es gente que no tiene vida”, dijo, con un tono entre firme y dolido. Aseguró que, aunque intenta mantenerse al margen, el constante escrutinio hacia Érika le afecta. “Duele, sí, cuando el hate es constante, fuerte, como mamá me duele, pero en lo que dicen y lo que escriben no me llega, porque yo sé cómo es mi hija”, expresó.

El peso del odio que recibe Érika en redes sociales

Las redes sociales, como X, se convirtieron en un campo de batalla tras el incidente en MasterChef. Usuarios escribieron cosas como: “Érika siempre dando show, ¿qué le pasó esa noche?” o “Esa caída no fue normal”. Pero Tatiana tiene claro que muchos olvidan el contexto: zapatos altos, una alfombra traicionera y la presión de una final en vivo. “La gente juzga sin saber. No piensan en lo que hay detrás”, lamentó.

Zambrano también señaló que las críticas no se limitan a lo profesional. Algunos comentarios atacan la salud mental de Érika, un tema en el que la actriz ha sido abierta. “Me enfurece cuando se meten con el asunto de la salud mental. Cuando ella ha sido honesta con ese tema, quienes critican son los que deberían ir a terapia”, afirmó Tatiana, visiblemente molesta.

Érika, más allá de la fama

Para Tatiana, su hija es mucho más que una figura pública. “Érika es familiar, sensible, humana. Como todos, tiene días buenos y malos”, explicó. Recordó que la actriz siempre ha enfrentado las críticas con valentía, como cuando dijo: “Aprendí a no permitir que el morbo de unos me invalide o minimice”. Sin embargo, el entorno del espectáculo, con su exposición constante, no es fácil. “Es injusto que la juzguen tan duro por ser transparente”, añadió Zambrano.

El caso de Érika no es único. Otras figuras ecuatorianas, como Carolina Jaume o Alejandra Jaramillo, también han enfrentado hate en redes por momentos controversiales. Pero para Tatiana, lo importante es el apoyo familiar. “Yo sé quién es mi hija, y estoy orgullosa de su trayectoria”, afirmó.

Un llamado a la empatía

Hacia el final de la entrevista, Tatiana hizo un pedido claro: más empatía. “Detrás de cada famoso hay una persona con sentimientos. No todo es un show”, reflexionó. Su mensaje busca que el público piense antes de escribir comentarios hirientes, especialmente sobre temas sensibles como la salud mental. “Criticar es fácil, pero entender es otra cosa”, cerró.

La nota no solo refleja el amor de una madre, sino también la realidad de la farándula: un mundo donde la fama y el hate van de la mano. Érika Vélez, con el respaldo de Tatiana, sigue adelante, demostrando que ni una caída, literal o figurada, la detendrá.