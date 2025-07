Tara Moore, tenista británica, enfrenta suspensión de cuatro años por violar normas antidopaje

La tenista británica Tara Moore fue suspendida por cuatro años tras confirmarse una violación de las normas antidopaje. Así lo anunció la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA). La sanción, efectiva desde el 15 de julio de 2025, responde a un positivo por nandrolona y boldenona. Ambas sustancias se le detectaron en abril de 2022 durante un torneo WTA 250 en Bogotá, Colombia., según el comunicado oficial.

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) revocó una absolución previa de diciembre de 2023. Allí, un tribunal independiente determinó que el positivo de Tara Moore se debía al consumo de carne contaminada. La ITIA apeló el fallo, argumentando que la tenista no explicó adecuadamente los altos niveles de nandrolona en su muestra. El TAS falló a favor de la ITIA, indicando que Moore no demostró que el dopaje no fue intencionado.

Tara Moore alcanzó el puesto 145 en el 2013

La sanción incluye un crédito por los 19 meses de suspensión provisional cumplidos entre 2022 y 2023, por lo que la tenista podrá volver a competir a principios de 2028. Tara Moore, de 32 años, nacida en Hong Kong y nacionalizada británica, alcanzó el puesto 145 en el ranking WTA en 2013. También se convirtió en la número uno de dobles en Gran Bretaña.

Actualmente ocupa el puesto 864 en individuales y 187 en dobles, participando principalmente en torneos ITF tras su regreso en 2024. La tenista defendió su inocencia, afirmando que nunca consumió sustancias prohibidas de forma consciente. Sin embargo, el fallo del TAS la inhabilitó para competir o asistir a eventos oficiales hasta el fin de la sanción.

La apelación se basó en asesoramiento científico

El caso destaca los desafíos del dopaje en el tenis, un deporte que ha enfrentado controversias similares en los últimos años. Colombia, donde ocurrió el incidente, ha sido señalada por casos de contaminación de carne, aunque el TAS consideró insuficiente la evidencia presentada por Moore. La ITIA subrayó que cada caso se evalúa individualmente y que la apelación se basó en asesoramiento científico independiente.

