Sparta Praga avanza en Conference League tras eliminar a Riga en playoffs

Sparta Praga, con los ecuatorianos Ángelo Preciado y John Mercado, aseguró su pase a la Fase de Liga de la UEFA Conference League 2025/2026 este miércoles 27 de agosto de 2025 en Riga, Letonia, tras caer 1-0 ante Riga FC, pero avanzar con un global de 1-2 en los playoffs.

Victoria en la ida, clave para la clasificación

En el partido de ida, disputado el 21 de agosto en el Epet ARENA de Praga, el equipo checo se impuso 2-0 con goles de Jan Kuchta (22’) y Albion Rrahmani (90’). Ángelo Preciado fue titular, jugando hasta el minuto 67, mientras que John Mercado ingresó al minuto 57, aportando solidez defensiva y dinamismo ofensivo, respectivamente.

En el partido de vuelta, en el Estadio Skonto de Riga, Sparta Praga perdió 1-0 con un gol de Iago Siqueira Augusto al minuto 68. A pesar de la derrota, el resultado de la ida permitió al equipo dirigido por Brian Priske avanzar entre los 36 clasificados a la fase de grupos, cuyo sorteo se realizará el viernes 29 de agosto de 2025.

Ángelo Preciado, lateral derecho, fue titular en el encuentro de vuelta y salió reemplazado por Martin Suchomel al minuto 95 para reforzar la defensa. John Mercado, delantero, ingresó al minuto 73 en lugar de Matej Rynes.

Ecuatorianos en la Conference League

Sparta Praga se convirtió en el primer equipo con presencia ecuatoriana en asegurar un lugar en la Fase de Liga de la Conference League esta semana. Otros cuatro futbolistas ecuatorianos buscarán clasificar con sus clubes en los partidos de vuelta de los playoffs este jueves 28 de agosto de 2025.

Jordi Govea, del Olimpija Ljubljana, enfrentará al FC Noah de Armenia a las 11h00 (hora de Ecuador) en Ereván. En la ida, Olimpija cayó 4-1, con Govea ingresando al minuto 83 y recibiendo una amarilla al 85.

Keny Arroyo, delantero del Besiktas, buscará minutos en el partido de vuelta contra Lausanne-Sport en Turquía a las 12h00. En la ida, que terminó 1-1, Arroyo permaneció en el banquillo.

Más tricolores en acción

Kendry Páez, joya del Chelsea cedido al Racing de Estrasburgo, jugará contra Brøndby IF en Dinamarca a las 13h00. En la ida, Páez ingresó en los últimos 10 minutos de un empate 0-0.

Nilson Angulo, del Anderlecht, enfrentará al AEK de Atenas en Grecia a las 13h00. Angulo fue titular en la ida, que terminó 1-1, y asistió en el gol de Kasper Dolberg, consolidándose en el mediocampo belga.

Contexto de la Conference League

La UEFA Conference League 2025/2026 es la tercera competencia en importancia de clubes en Europa, detrás de la Champions League y la Europa League. La fase de playoffs, que finaliza este 28 de agosto, define los últimos clasificados a la Fase de Liga, donde los 36 equipos se dividirán en seis grupos de seis.

El equipo checo, que alinea un esquema 3-4-3, ha destacado por su solidez defensiva y transiciones rápidas, con Ángelo Preciado como titular habitual en la banda derecha y John Mercado como opción de recambio en el ataque. En la tercera ronda, Preciado dio una asistencia en la victoria 2-1 sobre Ararat-Armenia (global 6-2).

La clasificación de Sparta Praga refuerza la presencia ecuatoriana en el fútbol europeo, con cinco tricolores compitiendo en los playoffs de la Conference League. El sorteo del 29 de agosto definirá los rivales de Sparta Praga en la Fase de Liga, que comenzará el 2 de octubre de 2025.