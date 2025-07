“Sonríele”: Daddy Yankee vuelve a la música con Anthony Ramos

Daddy Yankee, pionero del reguetón, anunció su regreso a la música con el lanzamiento de su nuevo sencillo “Sonríele”, una colaboración con el actor y cantante Anthony Ramos, programada para el jueves 10 de julio. Tras su retiro en 2022, el artista puertorriqueño sorprendió a sus seguidores con un teaser en redes sociales, donde Ramos le pregunta “¿Estás listo?”. Daddy Yankee responde “I’m back”, desatando entusiasmo entre fanáticos y figuras del género urbano como J Balvin, Yandel, Prince Royce y Justin Quiles.

El anuncio marca el retorno de Daddy Yankee tras cerrar su carrera escénica con la exitosa gira La Última Vuelta, que recorrió el mundo en 2022. Desde entonces, el cantante, nacido en Río Piedras, Puerto Rico, se había enfocado en su vida espiritual. El cantante declaró su intención de dedicar su tiempo a servir a Dios y producir música con un mensaje más profundo. “Sonríele” representa un nuevo capítulo que combina su legado como referente del reguetón con su reciente transformación personal, según indicaron fuentes cercanas al artista.

Detalles del sencillo

El teaser, publicado en plataformas como Instagram y TikTok, muestra a Ramos, conocido por sus roles en Hamilton y Transformers: Rise of the Beasts, interactuando con Daddy Yankee en un ambiente que evoca las raíces puertorriqueñas del reguetonero. Aunque el sonido completo de “Sonríele” no ha sido revelado, se espera que combine elementos del reguetón tradicional con influencias latinas y posiblemente toques de gospel. Reflejando el acercamiento de Yankee al cristianismo. La colaboración con Ramos, de origen puertorriqueño, refuerza la conexión cultural con Puerto Rico como núcleo creativo del proyecto.

El legado del cantante puertorriqueño

Daddy Yankee, cuyo nombre real es Ramón Luis Ayala Rodríguez, es reconocido por su rol en la globalización del reguetón desde los años 90, con éxitos como “Gasolina” y “Despacito”. Con más de 30 años de carrera, su influencia ha sido celebrada por artistas y fanáticos.

Con la gira de despedida denominada La Última Vuelta generó ingresos estimados en USD 100 millones, según datos de la industria musical. Su retiro en 2022 marcó el fin de una era, pero su regreso con “Sonríele” demuestra su vigencia y capacidad de reinventarse.

Impacto en redes y la industria

El anuncio del sencillo generó más de 500,000 interacciones en redes sociales en las primeras 24 horas, según métricas de plataformas digitales. Artistas como J Balvin destacaron a Yankee como “el Big Boss” del reguetón. Mientras que Yandel y Justin Quiles subrayaron su impacto en la evolución del género. La colaboración con Anthony Ramos, una figura emergente en la música y el cine, amplifica el alcance del proyecto, conectando al reguetón con audiencias globales.

“Sonríele” no solo marca el retorno de Daddy Yankee, sino también una declaración de identidad cultural y espiritual. La canción, que estará disponible en plataformas como Spotify y YouTube a partir del 10 de julio, busca resonar con los fanáticos que han seguido al artista desde sus inicios con DJ Playero. Los seguidores pueden acceder a más detalles en las redes oficiales del cantante y en comunicados de su equipo.