¡Sofía Caiche sin filtro! Llama «donante» al exfutbolista Armando Paredes, padre de su hija

la actriz Sofía Caiche calificó al exfutbolista Armando Paredes, padre biológico de su segunda hija, como “donante de esperma”.

Lo hizo durante una entrevista con Mariela Viteri, en el programa ‘Los Hackers del Espectáculo’, añadiendo que su relación con el exjugador fue «su momento más humilde».

Sofía Caiche no quiere hablar de su expareja

En el espacio televisivo, Sofía Caiche, de 42 años, mostró rechazo al ser consultada sobre si respeta a Armando Paredes. «Eso no voy a hablar (…) Me da rasquiña», dijo.

Agregó que, para ella, el padre de su hija no tiene ninguna importancia en su vida. «(Es un) donante, haz de cuenta que me fui al hospital, que no puedo dar nombres, compré el esperma, me lo puse y mira, tengo a mi hija maravillosa», expresó.

La frase, dicha entre risas, refleja su intención de cerrar cualquier vínculo con el exfutbolista, con quien terminó su relación en 2010.

La actriz defiende a su hija

Sofía Caiche fue enfática al hablar de su rol como madre: “La voy a defender con uñas y dientes”, afirmó en la entrevista, destacando su compromiso de resguardar a la menor de cualquier situación que pueda afectarla.

Al ser cuestionada sobre lo que opina la adolescente sobre el tema, la guayaquileña indicó «te cuento que mi hija estaba como un punto y aparte. Ella está enfocada en el vóley, porque ella es federada».

Sofía Caiche y Armando Paredes están alejados

La relación entre Caiche y Paredes ha sido objeto de atención mediática desde su ruptura en 2010.

En mayo pasado, la controversia escaló cuando Paredes anunció un libro de memorias que podría incluir detalles sobre su relación con Caiche. La actriz respondió que usaría el libro como “papel higiénico” si menciona su nombre de forma indebida, y advirtió que tomaría medidas legales de ser necesario.

Una etapa complicada en 2010

El contexto de 2010 fue clave para Caiche. Tras una relación anterior que la dejó “emocionalmente afectada”, su vínculo con Paredes, entonces jugador de Emelec, fue breve y sin profundidad. “Estaba en un mal momento”, confesó hace unos meses.

Caiche rara vez aborda su vida privada, pero las menciones públicas de Paredes la obligaron a hablar en ese momento. “No quiero que me relacionen con él”, insistió. La actriz también enfrentó críticas pasadas, como el comentario despectivo de Emerson Morocho, quien la llamó “puerca” por su relación con Paredes. Ella ignoró estos ataques, enfocándose en su presente.

El presente lleno de amor de Sofía Caiche

En 2022, Sofía Caiche contrajo matrimonio con el húngaro Tihomir Tihomirov, quien es el padre de su tercer hijo.

En la entrevista con Mariela Viteri, la mujer dijo estar completamente enamorada de su esposo: “Es el hombre que más he amado, estoy segurísima”, dijo con una sonrisa. Además, dejó claro su postura sobre la fidelidad: “Yo no permito cachos”, enfatizó.