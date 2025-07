Silvestone habla inglés: Hamilton, Norris y Russell dominan los primeros libres en casa

El piloto británico Lewis Hamilton (Ferrari) marcó el mejor tiempo en los primeros entrenamientos libres del Gran Premio de Gran Bretaña, duodécima prueba del mundial que se disputa en el circuito de Silvestone, con un tiempo de 1:26.892, por delante de los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri, segundo y tercero, respectivamente, mientras que Fernando Alonso (Aston Martin) fue undécimo y Carlos Sainz (Williams) decimotercero.

Lewis Hamilton, que consiguió su última victoria en Fórmula 1 en Silvestone la temporada pasada, ha sido el más rápido en los Libres 1 del GP de Gran Bretaña. El piloto local lo consiguió con un tiempo de 1:26.892 en su segundo intento con neumáticos blandos, lo que le bastó para superar por sólo 23 milésimas a Lando Norris, segundo.

Tras ellos, se situó el líder del Mundial, Oscar Piastri, que se quedó a una décima y media del mejor registro. Charles Leclerc (Ferrari), que lideró la tabla de tiempos después del primer envite con los neumáticos más blandos, sería cuarto.

There are home heroes and then there’s Lewis Hamilton 🤩#F1 #BritishGP @ScuderiaFerrari pic.twitter.com/F1AZVcv3ap

— Formula 1 (@F1) July 4, 2025