“Sigo siendo fiel a Revolución Ciudadana”

La vicealcaldesa de Santo Domingo, Clarita Hinojosa, aseguró que no ha sido notificada oficialmente de su separación del movimiento Revolución Ciudadana.

Afirmó que se mantiene fiel a su militancia y que defenderá su permanencia si se activa algún proceso formal. Su reelección con ocho votos dentro del Concejo Cantonal generó reacciones encontradas entre sus compañeros de Revolución Ciudadana. En entrevista, Hinojosa explicó detalles del proceso, descartó haber cometido alguna falta y pidió unidad para seguir trabajando por la ciudad.

¿Ya fue notificada de su separación de Revolución Ciudadana?

No he sido notificada. Ustedes conocen que yo soy parte de la Revolución Ciudadana por muchos años. Fui elegida en el 2023, concejal, gracias al apoyo de toda la Revolución Ciudadana, como también por el trabajo que he realizado. Existe un procedimiento, existe un Comité de Ética dentro del movimiento donde pueden presentar tal vez, los compañeros, como se pronunciaron, sobre la expulsión de los concejales Miguel Morocho, Pedro Alcívar y mi persona, pero todavía no lo hay. El procedimiento debe ser aceptado. esa petición. Luego existen pruebas de cargo y descargo y otras instancias. Así que espero que no se llegue a esas instancias. Hasta el momento sigo siendo parte de la Revolución Ciudadana.

¿En caso de que se dé trámite a este procedimiento, planea impugnarlo para continuar en Revolución Ciudadana?

Debo defenderme según el planteamiento que exista, si es que me notifican. Tengo que presentar pruebas de descargo. Yo no he cometido ninguna falta. Sigo siendo parte de la Revolución Ciudadana. Fui reelecta para la Vicealcaldía con ocho votos. Estamos dentro de la Revolución Ciudadana teniendo nuevamente la Vicealcaldía de Santo Domingo. Entonces, yo creo que no he incurrido en ninguna falta. Me defenderé si es que soy notificada y demostraré que no he faltado. En ningún momento he fallado. Sigo siendo fiel a la Revolución Ciudadana.

«Estamos dentro de la Revolución Ciudadana teniendo nuevamente la Vicealcaldía»

¿Ha recibido alguna llamada de parte de alguien del buró nacional?

Ninguna. Luego de que fui reelecta, el día martes 13 de mayo de 2025, en sesión de Concejo Cantonal, ninguna llamada.

¿El Comité de Ética que actuaría es el provincial o nacional?

Es a nivel nacional. Existen cláusulas y procesos. Si tenemos alguna falla, pues se las sanciona hasta llegar a una destitución o dependiendo la falta. Pero todavía no he sido notificada. Creo que no ha empezado ningún proceso, peor aún, no he sido expulsada, como se han pronunciado anticipadamente los compañeros de Santo Domingo.

¿Qué pasó el día de la designación de la Vicealcaldesa? El concejal Alberto Pantoja dijo que se había dialogado previamente para mocionar a Ana Caicedo y finalmente fue usted propuesta.

Debo confesarles y comentarles que sí existieron varias reuniones previas de los ocho compañeros concejales que somos parte de la Revolución Ciudadana. En un principio decíamos que la Vicealcaldía se quede con la Revolución Ciudadana, ya que somos mayoría y hablábamos de que somos tres compañeras concejales que formamos parte del movimiento. La compañera Dianita Saltos, Anita Caicedo y quien les habla. En algún momento, en una de estas reuniones me preguntaron: Clarita, ¿hay prohibición de que sea reelecta?». Le digo: «Ninguna». ¿Y qué pasaría si el Alcalde te sugiere? Les dije: Yo pienso que ya cumplí mi función, no creo que sugiera. Y pensamos todos que el Alcalde la iba a sugerir a la concejal Ximena Toro. Pero si llegara a pasar, dijeron ellos, pensamos que te va a sugerir a ti y con que se quede la Revolución Ciudadana no habría problema.

«Pensamos todos que el Alcalde la iba a sugerir a la concejal Ximena Toro».

¿Y qué pasó en la siguiente reunion interna?

En la siguiente conversación manifestó Dianita Saltos que a ella no le interesaba por el momento ser Vicealcaldesa debido a que tiene conflictos con el señor Alcalde. Entonces, que le apoyaba a la compañera Anita Caicedo. Ella dijo que sí podría aceptar esta designación. Todas tenemos derecho, tanto Anita, Dianita y mi persona y también las demás compañeras que no forman parte del movimiento. Entonces, habíamos conversado eso. En la siguiente reunión se hizo un zoom donde ingresó la presidenta nacional, Luisa González, la presidenta de ese entonces de la Asamblea, Viviana Veloz, y agradecieron la labor que yo realicé por los dos años. Me dijeron que, por favor, si podría yo y todos los seis compañeros, apoyarle a Anita Caicedo. Entonces, todos entendimos que Anita tiene buen perfil, igual que Diana Saltos y eso apoyé porque soy militante orgánica.

«Se hizo un zoom donde ingresó la presidenta nacional, Luisa González».

¿Y con el Alcalde qué acordaron antes de la sesión de Concejo del martes?

El Alcalde llamó a todos los trece concejales y manifiesta que si tenemos algún pronunciamiento antes de ir a la sesión, de quién quisiéramos que sea la Vicealcaldesa.

Mario Pazmiño, compañero concejal, alza la mano y dice que todas las cualidades las tiene la compañera Ximena Toro y la mociona como precandidata a la Vicealcaldía. Luego de esto, viene el compañero Alberto Pantoja de la Revolución Ciudadana y también la mociona a la compañera Anita Caicedo como nuestra candidata de la Revolución Ciudadana.

¿El Alcalde estuvo de acuerdo con esas postulaciones?

Dijo que todas las personas pueden ocupar este cargo porque son capaces y que quisiera mocionar a alguien de su confianza y entonces me mociona. Ese rato nos sorprendimos todos porque íbamos con otro pensamiento de apoyar a Anita Caicedo y pensamos que el Alcalde iba a apoyar a Ximena Toro. Entonces, Alberto Pantoja me dice: Clarita, diga usted qué opina. Imagínese, para mí ese compromiso, pues yo apoyaba a Anita Caicedo. En ese momento manifesté que yo podía ser capaz de seguir en este cargo. Eso como que un poco les molestó porque ellos querían que yo diga que voto en contra mía y que vote por Anita Caicedo. Y luego no se llegó a ningún acuerdo. Nos fuimos de esa reunión y vino el día martes a la sesión convocada, cuyos detalles ustedes conocen.

«Como que un poco les molestó porque ellos querían que yo diga que voto en contra mía y que vote por Anita Caicedo»

¿Se habló de un hombre del maletín, qué se sabe sobre esto?

La gente que me conoce sabe de qué principios y de qué familia provengo, soy de principios muy claros y sobre todo de honestidad. No me voy a dejar llevar por ese tipo de criterios, pero sí los voy a denunciar. Ya tenemos vista a la persona que manejaba y hablaba de este tema, estamos pidiendo un acto urgente y vamos a denunciar en la Fiscalía porque estos temas no me parecen prudentes. Eso va contra la dignidad y la honorabilidad de mi persona, porque han venido a manifestar dentro de la sesión y luego en grupos. Esta persona que ha ido visitando en las oficinas al menos a mí nunca me ha visitado.

«Estamos pidiendo un acto urgente y vamos a denunciar en la Fiscalía»

¿Y ahora esta postura de algunos concejales no trabaría la aprobación de ordenanzas, resoluciones…?

Los invito a todos a llevar la fiesta en paz. A mí no me gustan los problemas. Más bien les he dicho que todos somos amigos. Hicimos una bonita amistad en estos meses debido a que hicimos una campaña de segunda vuelta y eso nos unió. Estábamos muy consolidados los ocho concejales. Yo no sé por qué motivo ellos toman esas actitudes debido a que la Revolución Ciudadana sigue con su Vicealcaldesa. Tenemos que seguir trabajando por Santo Domingo. Por mí no hay ningún rencor. Más bien los invito a seguir trabajando. Unámonos los ocho y todos los trece concejales (21).