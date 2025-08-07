Sicarios irrumpen en una vivienda del barrio La Paz, en Manta, y disparan contra sus ocupantes

Al menos tres personas resultaron heridas la mañana de este jueves, 7 de agosto del 2025, tras un violento ataque armado perpetrado por sicarios que ingresaron a una vivienda ubicada en el barrio La Paz, en el sector conocido como El Hueco, en la ciudad de Manta. Los afectados, dos hombres y una mujer, fueron trasladados de inmediato a una casa de salud cercana, mientras las autoridades inician las investigaciones correspondientes.

Sicarios ingresaron y dispararon contra los ocupantes de una vivienda en el barrio La Paz

Según información preliminar proporcionada por testigos y confirmada por unidades policiales en el lugar, el ataque ocurrió aproximadamente a las 07h00, cuando varios sujetos armados irrumpieron en una vivienda y dispararon contra quienes se encontraban dentro.

Se conoció que los heridos son dos hermanos y la madre de ambos. Además, los sicarios dejaron abandonada una motocicleta cerca del lugar del hecho violento. La balacera generó pánico entre los vecinos, quienes se despertaron por el sonido de las balas.

Al llegar al sitio, los agentes de la Policía encontraron a tres personas con heridas de arma de fuego, según se conoció de forma extraoficial. Por el momento se desconoce cuál es el estado de salud de los heridos.

Los dos hermanos y su madre fueron trasladados de urgencia a un centro médico local, donde permanecen bajo vigilancia médica. Hasta el momento, lo que se conoce de las víctimas es que se trata de Segunda P. de 62 años de edad y Luis y GUstavo V., de 27 y 25 años de edad respectivamente. Se espera el pronunciamiento de las autoridades en las próximas horas.

Operativo policial en La Paz y recolección de indicios

Agentes de la Policía Nacional, Criminalística y la Dirección de Muertes Violentas (DINASED) acordonaron la vivienda atacada, ubicada en el barrio La Paz, y procedieron con la recolección de evidencias balísticas en la escena, donde se habrían encontrado múltiples casquillos de bala.

El sector El Hueco, dentro del barrio La Paz, es una zona con antecedentes de hechos violentos y ha sido objeto de varios operativos de seguridad en ocasiones pasadas. Manta, junto con otras ciudades de la Costa, ha sido priorizada por el Gobierno Nacional en el marco de la emergencia por seguridad vigente desde enero de 2024.

En el mes de julio, varios ataques con características similares se registraron en distintos sectores de la ciudad, lo que ha llevado a un refuerzo de patrullajes y presencia militar.

En lo que va del año, en el distrito policial Manta, que además abarca los cantones Montecristi y Jaramijó, la cifra de muertes violenta asciende a 289..

Estado de excepción en Manabí

Cabe recordar que el presidente Daniel Noboa decretó el estado de excepción en Manabí, junto con otras tres provincias costeras, el 6 de agosto de 2025, justamente por el incremento de hechos violentos relacionados con el conflicto armado interno que enfrenta el país.

La medida permite a la fuerza pública realizar operativos especiales, inspecciones sin orden judicial y vigilancia de comunicaciones, como parte del esfuerzo por neutralizar a grupos armados organizados.

Este nuevo ataque violento en Manta se registra apenas un día después de la entrada en vigor del decreto. (12)