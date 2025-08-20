Sicarios asesinan a estudiante tras salir de plantel educativo

Sicarios asesinan a un estudiante menor de edad, con varios disparos. Hecho ocurrio este miércoles 20 de agosto, aproximadamente a las 12h45 en la calle Esmeraldas, parroquia Leonidas Plaza, Sucre, por motivos desconocidos.

La calle Esmeraldas, en la parroquia Leonidas Plaza, se tiñó de tragedia. Un estudiante, aún con el uniforme escolar, salió de un plantel educativo cuando dos desconocidos en una motocicleta lo interceptaron. Los sicarios, con rostros ocultos, dispararon certeramente, impactaron al menor en el cuerpo y la cabeza, y huyeron a toda velocidad, dejando un rastro de pánico. El joven, alcanzado por múltiples balas, colapsó en la acera y murió al instante, mientras los gritos de los transeúntes resonaban en la calle.

El ECU-911 recibió la alerta y agentes de la Policía Nacional, junto con las unidades de Criminalística y Dinased, llegaron al lugar. Los oficiales acordonaron la escena, recolectaron casquillos calibre 9 milímetros y examinaron marcas en el pavimento, pero los familiares, devastados, impidieron el levantamiento del cuerpo. En un acto de duelo, trasladaron al menor a una vivienda para velarlo, sin permitir la autopsia ordenada por la Fiscalía de Manabí. Esta decisión complicó las investigaciones, ya que los agentes no accedieron a pruebas forenses clave para determinar la causa exacta de la muerte.

Los familiares, entre llantos, rodearon el cuerpo del estudiante, mientras los vecinos, atónitos, evitaron acercarse por temor. La Policía Nacional interrogó a testigos, quienes confirmaron la rapidez del ataque, pero nadie identificó a los sicarios ni al vehículo.

Asesinan a estudiante y se encienden las alarmas

Los agentes esperan identificar a los criminales mediante grabaciones de cámaras de seguridad en la zona. La Fiscalía abrió un expediente por homicidio, conforme al artículo 144 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), y exploró posibles móviles, aunque las causas permanecen desconocidas al cierre de esta edición.

La Dinased analizó los casquillos para identificar el arma utilizada. La Fiscalía solicitó información a quien tenga conocimiento de los responsables del hecho al 1800-DELITO para rastrearlos. La ausencia de autopsia limitó el avance, pero los oficiales continuaron revisando redes sociales y contactos del menor para hallar pistas.

La Policía anunció patrullajes conjuntos con el Ejército Ecuatoriano en Leonidas Plaza. La Fiscalía agilizó pericias para esclarecer el caso.

Asesinato de estudiante causa temor

El asesinato del estudiante conmocionó a Sucre. La Policía Nacional buscó a los sicarios, mientras la comunidad exigió seguridad para los escolares en Leonidas Plaza.

Sucre enfrenta 43 homicidios violentos entre enero y julio de 2025, según cifras policiales. En mayo, un ataque armado en Charapotó dejó un muerto. La parroquia Leonidas Plaza, con alta afluencia estudiantil, carece de vigilancia suficiente, según los moradores, quienes exigieron reforzar patrullajes para proteger a los jóvenes. (22)