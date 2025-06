Shany Nadan: De MasterChef a un sabroso futuro en Guayaquil con su propio restaurante

La actriz y ganadora de MasterChef Celebrity Ecuador 2, Shany Nadan de 32 años, se instala en Guayaquil para abrir un restaurante y fortalecer su romance con el cantante Johnta. Desde este 2025, combina cocina, música y amor en un nuevo capítulo.

Shany Nadan, la talentosa actriz ecuatoriana conocida por su papel como Manuelita Sáenz en la serie Bolívar de Netflix, está de vuelta en Ecuador con grandes planes. Tras coronarse en MasterChef Celebrity Ecuador 2, la artista de 32 años decidió instalarse temporalmente en Guayaquil para lanzar su propio restaurante. “No es solo prestar mi nombre, estoy en cada detalle: el menú, el diseño, todo”, reveló una fuente cercana a EXTRA. El local, inspirado en la cocina mediterránea que la llevó al triunfo, podría abrir antes de fin de año.

Shany, quien ha brillado en Colombia, siente que este es el momento de apostar por su país. Su proyecto ya genera expectativa entre los fans.

Amor que inspira canciones

El corazón de Shany también está en Guayaquil, gracias a su relación con Johnta, el cantante con quien conectó en MasterChef. Su romance, nacido entre fogones, ha florecido con fuerza. La semana pasada, Johnta lanzó “Me escribieron una canción”, un tema compuesto por Shany. “Es la primera vez que alguien me dedica una canción. Shany me devolvió la confianza en mí mismo”, confesó Johnta a EXTRA. El videoclip, disponible en YouTube, muestra la sensibilidad del cantante, aunque Shany no aparece.

Un restaurante con el alma de Shany

El restaurante de Shany promete ser más que un negocio. La actriz está inmersa en los detalles legales y creativos, diseñando un espacio que refleje su pasión por la cocina. “Será un lugar con su esencia, con sabores mediterráneos y un toque personal”, adelantó la fuente. Este proyecto recuerda a otras figuras como el chef Gordon Ramsay, quien ha combinado fama y gastronomía con éxito.

Shany no está sola en esta aventura. Johnta, quien sueña con casarse y formar una familia con ella, la apoya en cada paso. “Ella me ha ayudado a crecer como persona”, dijo el cantante, dejando claro que su vínculo es profundo.

Un futuro lleno de pasión

Con una carrera sólida en actuación, un triunfo en MasterChef, y ahora un restaurante en camino, Shany Nadan demuestra que no hay límites para sus sueños. Su historia de amor con Johnta, marcada por la música y la complicidad, añade un toque dulce a su regreso. “Ecuador es mi hogar, y aquí quiero dejar mi huella”, habría dicho, según allegados.

Guayaquil se prepara para probar el sabor de Shany, mientras ella y Johnta escriben juntos una historia de amor, cocina y creatividad que apenas comienza.