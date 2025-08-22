Serie B Ecuador: Cuatro equipos pelean por el ascenso y otros seis por evitar descenso

La LigaPro Serie B 2025 culminó su primera fase tras 22 fechas, dividiendo a los 12 equipos en dos hexagonales para determinar los dos ascensos a la Serie A 2026 y los dos descensos a la Segunda Categoría, con partidos programados del 27 de agosto al 29 de octubre.

Culminación de la primera fase

Los 12 equipos se dividieron en dos hexagonales: uno para definir el campeón y los dos ascensos a la Serie A 2026, y otro para determinar los dos descensos a la Segunda Categoría. Los equipos arrastran los puntos acumulados en la fase inicial, y la fase final se disputará en 10 fechas entre el 27 de agosto y el 29 de octubre.

Los seis clubes clasificados al hexagonal de ascenso son: Leones FC (40 puntos, +12), Guayaquil City (37 puntos, +15), Gualaceo (35 puntos, +1), 9 de Octubre (33 puntos, +5), Independiente Juniors (33 puntos, +1) y San Antonio (32 puntos, +1).

Sin embargo, según el Artículo 19 del Reglamento de Competiciones de la LigaPro, las filiales Independiente Juniors (de Independiente del Valle) y San Antonio (de Universidad Católica) no pueden ascender, dejando la lucha por los dos cupos a Leones FC, Guayaquil City, Gualaceo y 9 de Octubre.

Candidatos al ascenso

Leones FC, liderado por Esteban Paz, exdirigente de Liga de Quito, encabeza la tabla con 40 puntos y una diferencia de +12. El club de Atuntaqui, que juega en el Estadio Municipal de Otavalo, busca su primer ascenso a la Serie A en su historia. Guayaquil City, dirigido por Pool Gavilánez desde 2016, acumula 37 puntos y una diferencia de +15, tras descender de la Serie A en 2024. Gualaceo, con 35 puntos, estuvo en la Serie A hasta 2023, mientras 9 de Octubre, con 33 puntos, no juega en la primera división desde 2022. Estos cuatro equipos competirán por los dos ascensos en un formato de todos contra todos.

Independiente Juniors y San Antonio, aunque participan en el hexagonal, solo pueden aspirar al título de la Serie B, ya que el reglamento prohíbe el ascenso de filiales.

Lucha por evitar el descenso

El hexagonal de descenso incluye a Atlético Vinotinto (31 puntos, +11), 22 de Julio (28 puntos, -11), Vargas Torres (26 puntos, +4), Cumbayá FC (26 puntos, -9), Imbabura (18 puntos, -7) y Chacaritas (17 puntos, -23). Chacaritas, con sede en Baños, Tungurahua, enfrenta un panorama complicado con 17 puntos, a nueve unidades de la salvación. Imbabura, dirigido por Joe Armas, suma 18 puntos y está a ocho unidades de Vargas Torres y Cumbayá, los clubes en la zona de permanencia.

Atlético Vinotinto enfrenta un desafío adicional: si Vinotinto Ecuador, su club matriz en la Serie A, desciende, la filial caería automáticamente a la Segunda Categoría, según el reglamento de la LigaPro.

Formato y expectativas

La LigaPro Serie B 2025 adoptó un nuevo formato con dos hexagonales, aprobado por el Consejo de Presidentes el 27 de septiembre de 2024, para aumentar la competitividad con 60 partidos adicionales. En el hexagonal de ascenso, el equipo con más puntos será proclamado campeón y ascenderá junto al segundo mejor ubicado. En el hexagonal de descenso, los dos equipos con menos puntos descenderán a la Segunda Categoría.

Primera fecha del hexagonal

Martes 26 de agosto

15h30: Cumbayá vs. Vargas Torres

15h30: 9 de Octubre vs. Gualaceo

Miércoles 27 de agosto

15h30: San Antonio vs. Independiente Juniors

15h30: Guayaquil City vs. Leones FC

Jueves 28 de agosto

15h30: 22 de Julio vs. Vinotinto

15h30: Chacaritas vs. Imbabura