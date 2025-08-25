COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

"Será permanente": autoridades anuncian más controles tras operativo en Santo Domingo

Un operativo en Santo Domingo movilizó a policías y militares en la vía a Quevedo, con resultados en retención de motos, citaciones de tránsito y controles preventivos.
"Será permanente" autoridades anuncian más controles tras operativo en Santo Domingo
Redacción ED.

El sábado 23 de agosto, un operativo en Santo Domingo de los Tsáchilas se desplegó en el kilómetro 6,5 de la vía a Quevedo, con el objetivo de reforzar la seguridad vial y disuadir delitos en un punto estratégico de circulación vehicular.

Resultados del operativo en Santo Domingo

El control fue ejecutado por el Bloque de Seguridad, conformado por la Policía Nacional y Fuerzas Armadas. Durante la jornada se revisaron motocicletas, vehículos y documentación de los conductores.

El balance del operativo dejó seis motos retenidas: una con reporte de robo y dos por ordenanza municipal. También se emitieron 16 citaciones por diversas contravenciones de tránsito. Además, se retiraron 11 láminas de polarizados no autorizadas.

Aunque no se localizaron sustancias sujetas a fiscalización, los uniformados destacaron que la sola presencia de los agentes genera un efecto disuasivo en esta concurrida carretera, considerada una de las más transitadas de la provincia.

Operativo en Santo Domingo: un punto estratégico de control

El operativo en Santo Domingo se realizó a la altura de la Unidad de Policía Comunitaria (UPC) La Aurora, en el circuito Proletariado 2. El sector, ubicado en el acceso a la vía Santo Domingo–Quevedo, ha sido identificado como un área de alta movilidad y riesgo de hechos delictivos.

El coronel Edison Molina, quien estuvo a cargo del dispositivo señaló que este tipo de acciones buscan fortalecer la seguridad integral. “Estos operativos permiten reducir los delitos, controlar armas y mejorar el tránsito. La articulación con Fuerzas Armadas y Policía nos ayuda a garantizar resultados”, indicó.

La autoridad anunció que los controles se mantendrán de manera permanente y que el domingo por la tarde estaba previsto replicar un megaoperativo en el mismo punto.

Tecnología y control permanente

Entre los proyectos inmediatos está la instalación de un centro integral de control en carreteras, con un plan piloto en la vía a Quevedo. El objetivo es que funcione como un punto de control fijo, con la participación de distintas entidades de seguridad.

Se prevé implementar una cámara giratoria de 330 grados equipada con sistemas de inteligencia artificial. Esta tecnología permitirá identificar vehículos con alertas activas, motocicletas irregulares y boletas pendientes en tiempo real, similar a un sistema de peaje con capacidad de respuesta inmediata.

“Estamos incorporando tecnología para tener controles más eficaces. Esto nos permitirá actuar no solo en tránsito, sino también en prevención de delitos en carreteras”, añadió el coronel.

Contexto de seguridad en Santo Domingo

Santo Domingo de los Tsáchilas es uno de los puntos más críticos en materia de seguridad vial y delictiva en el país. Su ubicación estratégica y conexión con varias provincias la hace vulnerable a la pelea de grupos delictivos por dominar el territorio.

La Policía ha reportado un aumento de operativos mixtos para combatir delitos como asaltos, transporte ilegal de armas y contrabando (31).

