Secuestraron a una familia de siete integrantes y con uno de ellos jugaron a la ruleta rusa en Mocache, Los Ríos

La mañana del pasado 8 de agosto, una familia de siete integrantes fue secuestrada en el cantón Mocache, provincia de Los Ríos. De acuerdo el jefe de Policía del distrito Quevedo-Mocache, a esta familia, incluido un bebé de tres meses de edad, la secuestraron en la hacienda Huancavilca, en el cantón Mocache, provincia de Los Ríos. Los afectados se movilizaban en vehículos de carga pesada desde la provincia de Zamora Chinchipe.

Luego de conocer la Policía sobre esta situación, se activaron varias unidades especializadas como a Unase. Mediante la comunicación directa con familiares de las víctimas y propietarios de maquinaria pesada. Ellos dijeron a la Policía que les habían solicitado el servicio de traslado de maquinaria pesada en el cantón El Empalme, provincia del Guayas, y que por ellos se movilizaron a este cantón. En esta localidad, a una familia de siete integrantes la interceptaron los ocupantes de dos vehículos. Los sujetos estaban armados.

La noche de ese mismo día, unidades policiales llegaron hasta el recinto Jauneche, del cantón Mocache. Gracias a investigaciones exhaustivas, los uniformados dieron con el lugar donde se encontraban seis personas secuestradas.

La Policía dio con la localización de la familia de siete integrantes.

Se articularon tareas con diversas unidades especializadas del distrito de Policía Quevedo-Mocache. Mientras, el séptimo integrante de esta familia murió en manos de los secuestradores.

Según sus familiares, los secuestradores se pusieron a jugar la «ruleta rusa» con su ser querido y terminaron matándolo con un impacto de bala en la cabeza. Durante la incursión policial en Jauneche, los secuestradores huyeron del lugar, aprovechando la oscuridad de la noche. De acuerdo a Jairo Barrera Jaramillo, jefe de la Policía del Distrito Quevedo-Mocache, los criminales huyeron con destino a diferentes provincias.

Uno de los detenidos tiene antecedentes penales.

Sin embargo, dentro de las 48 horas de flagrancia, un equipo táctico de la Policía logró la localización de cuatro personas. Ellas estarían involucradas en el secuestro de la familia de siete integrantes y asesinato de uno de ellos. A los sospechosos los identificaron como José R., de 26 años; Allison A., de 26 años; Marcos S., de 41 años de edad, quien posee antecedentes por tenencia de armas de fuego; y Génesis S., de 31 años de edad.

La operación que permitió la captura de los cuatro sospechosos, según la Policía, se desarrolló en los sectores Puerto Lisa y Guasmo Sur. Estas tareas se ejecutaron en la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas. A los implicados, la Policía les decomisó cinco teléfonos móviles y mil dólares en efectivo.

Los secuestradores de la familia de siete integrantes serían «Choneros», según la Policía.

Dentro del trabajo investigativo, Jairo Barrera dio a conocer que se identificó a los sospechosos como integrantes del grupo delincuencial «Los Choneros». Ellos serían los causantes de la muerte de Carlos Alexander Tinizaray Obelencio, de 19 años, con quien habrían jugado a la «ruleta rusa».

El funcionario policial instó a la función judicial que ejecute las acciones correspondientes para que este delito, contra una familia de siete integrantes, no quede en la impunidad. Aseguró que presentará ante las autoridades competentes los recursos necesarios para que los jueces «hagan su trabajo» y dicten la prisión preventiva para que avancen las investigaciones.

El jefe policial advirtió a la ciudadanía que tengan mucho cuidado con los trabajos que se concretan mediante diferentes redes sociales, ya que muchos criminales contactan a sus víctimas por estas vías. (04)