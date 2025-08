Se revela la causa de muerte de Ozzy Osbourne, líder de Black Sabbath

La causa de muerte de Ozzy Osbourne, legendario vocalista de Black Sabbath, fue revelada este martes 5 de agosto de 2025 mediante su certificado de defunción, presentado en Londres, Reino Unido.

La estrella de heavy metal falleció el pasado 22 de julio, a los 76 años, desatando una ola de condolencias y demostraciones de afecto.

La causa de muerte de Ozzy Osbourne

El certificado de defunción, obtenido por The New York Times y The Sun, indica que Osbourne murió por un “paro cardíaco fuera del hospital” y un “infarto agudo de miocardio”.

Las causas asociadas incluyen enfermedad de las arterias coronarias y Parkinson con disfunción autonómica.

El documento fue presentado por su hija Aimée Osbourne en el registro civil de Londres este martes, confirmaron los medios británicos.

Circunstancias del fallecimiento

Osbourne falleció en su residencia cerca de Chalfont St. Giles, Buckinghamshire, Inglaterra, el 22 de julio de 2025. Una ambulancia aérea llegó al lugar para brindar “atención crítica avanzada”, según informó un portavoz de Thames Valley Air Ambulance.

El medio Daily Mail reportó que el equipo médico estuvo presente durante dos horas intentando estabilizarlo antes de su deceso.

Ozzy Osbourne tenía problemas de salud

Osbourne había enfrentado múltiples problemas de salud en los últimos años. En enero de 2020, reveló su diagnóstico de Parkinson, una enfermedad que afecta el sistema nervioso.

Además, sufrió una caída en 2019 que requirió cirugía de cuello, y en 2022 se sometió a otra operación espinal, lo que llevó a cancelar giras.

Su último concierto fue el 5 de julio de 2025 con Black Sabbath en Birmingham.

Tributo en Birmingham

Tras su muerte, miles de fanáticos se reunieron en Birmingham, ciudad natal de Osbourne, para una procesión fúnebre el 30 de julio de 2025.

El ataúd fue trasladado en coche fúnebre por las calles, incluyendo el Black Sabbath Bridge, donde se dejaron flores y tributos. La ceremonia privada incluyó a su familia y amigos cercanos.

Legado musical de Ozzy Osbourne

Ozzy Osbourne, nacido el 3 de diciembre de 1948 en Birmingham, Reino Unido, destacó como un ícono del heavy metal con una carrera que abarca más de cinco décadas. Cofundó Black Sabbath en 1968, liderando la banda que revolucionó el género con álbumes como “Paranoid” (1970) y “Master of Reality” (1971), vendiendo más de 70 millones de copias mundialmente.

Tras su salida en 1979, lanzó su carrera solista con “Blizzard of Ozz” (1980), destacando éxitos como “Crazy Train”. Colaboró con músicos como Randy Rhoads y Zakk Wylde, grabando discos como “No More Tears” (1991). En 2006, ingresó al Rock & Roll Hall of Fame con Black Sabbath, y en 2024 lo hizo como solista.

Su último concierto fue el 5 de julio de 2025 en Birmingham. A pesar de retos de salud dejó un legado de 17 álbumes solistas y un impacto duradero en la música.