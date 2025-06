Sara Toscano destapa los sueldos de BLN: ¡Sin pelos en la lengua!

Sara Toscano, exestrella de BLN, La Competencia, sorprendió al contar que ganaba $2000, superando el salario de la mayoría del elenco, en una entrevista con Mariela Viteri en YouTube. La carismática figura habló de su pasado en realities, su rol como madre y su sinceridad sin límites.

Sara Toscano no tiene pelos en la lengua, y esta vez lo demostró al revelar uno de los secretos mejor guardados de la televisión ecuatoriana: los sueldos detrás de las cámaras. En una entrevista con Mariela Viteri en su canal de YouTube, la ex chica reality confesó que su sueldo era de $2000 en BLN, La Competencia, una cifra que la colocaba entre las mejores pagadas del programa. “La gente era de $1000 para abajo. Niurka ganaba $650”, soltó sin rodeos, causando revuelo entre fans y excompañeros.

Una carrera forjada en la experiencia

Según Toscano, el salario dependía de la trayectoria. Su paso por Calle 7 y una década en realities le dieron un lugar privilegiado en BLN. “A los que tenían más experiencia se les pagaba mejor”, explicó. Pero no todo fue color de rosa. Sara admite que su carácter directo le trajo problemas: “Nunca fui lambona con mis jefes ni con nadie. Siempre he dicho la verdad”. Esa actitud le valió el apodo de “la más malcriadita y polémica” y críticas por su descontento con la final de la última temporada en la que participó.

Su ingreso a BLN no fue fácil. En su primera temporada, el público no la recibió bien por ser demasiado reservada. Todo cambió en la tercera temporada, cuando una lesión de otra competidora le dio una segunda oportunidad. “Ya me di cuenta que era un show, cómo manejarme. No me escondía”, dijo. Así nació la Sara Toscano que todos conocen: frontal, estratégica y sin miedo a las cámaras.

Sara priorizó la maternidad y sanación por encima de todo

Hoy, Sara está enfocada en su rol como madre y en sanar heridas del pasado. Aunque no descarta volver a la televisión, pone condiciones: “Si la oferta es buena, lo pienso”. Por ahora, prefiere mantenerse alejada de los reflectores y las polémicas que marcaron su carrera. En redes sociales, sus seguidores la apoyan, pero también hay quienes le recuerdan controversias, como el vídeo filtrado o el famoso “cuarteto” que protagonizó titulares.

Uno de los momentos más emotivos de la entrevista fue cuando habló de Nathalie Carvajal, su única amiga en BLN. “Ella me ayudó con contratos, es muy linda. Incomprendida, pero linda”, reveló, destacando una conexión genuina en un medio lleno de rivalidades. Esta sinceridad ha hecho que Sara se gane un lugar especial entre los fans, quienes valoran su autenticidad.

¿El regreso de una reina de los realities?

El futuro de Sara Toscano en la televisión sigue siendo una incógnita. Por ahora, su legado como una de las figuras más enigmáticas de BLN sigue creciendo. Con su carisma y su estilo sin filtros, Sara no necesita cámaras para seguir dando de qué hablar. ¿Volverá a los realities? Solo el tiempo lo dirá, pero una cosa es segura: nunca dejará de ser fiel a sí misma.