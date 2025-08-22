Santo Domingo: volcamiento de un vehículo tipo Jeep termina en fatal desenlace en Valle Hermoso

La noche del jueves 21 de agosto, en la parroquia rural Valle Hermoso, un accidente de tránsito ocasionó la muerte de Jairo Antonio Cagua Zambrano, de 25 años, quien habría conducido un vehículo tipo Jeep que terminó volcado en la vía a Flor del Valle.

Descubrimiento del accidente en Valle Hermoso

El hecho se registró aproximadamente a las 22h50 en el kilómetro 3 de la vía mencionada. Hasta el lugar acudieron agentes del Servicio de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de la Policía Nacional. Esto, tras la alerta recibida por el ECU 911.

Al llegar, los uniformados encontraron el cuerpo sin vida del joven junto al vehículo. De acuerdo con la información inicial, el vehículo sufrió un volcamiento lateral. No se registraron más víctimas en el siniestro.

Posteriormente, el levantamiento del cadáver se realizó por disposición de la Fiscalía. El cuerpo fue trasladado bajo cadena de custodia hacia el centro forense de Santo Domingo, donde familiares iniciaron los trámites legales para retirarlo.

Primeros indicios tras el accidente en Valle Hermoso

De manera preliminar, se conoció que la víctima se encontraba en calidad de presunto conductor del vehículo siniestrado. Sin embargo, hasta el momento se desconocen las causas que provocaron la pérdida de control y el posterior volcamiento.

Agentes del SIAT levantaron indicios en el sitio, incluyendo huellas de frenado y daños materiales, los cuales serán analizados dentro de la investigación para determinar responsabilidades.

Extraoficialmente se conoció que el joven residía en la zona cercana al siniestro.

Contexto de la siniestralidad en Santo Domingo

La tragedia en Valle Hermoso se suma a los recurrentes accidentes de tránsito en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas.

Las principales causas reportadas son exceso de velocidad, pérdida de pista y fallas mecánicas. En zonas rurales como Valle Hermoso, las vías estrechas y con poca iluminación aumentan los riesgos, sobre todo en horas de la noche.

Este panorama refleja una problemática estructural que exige mayor control policial, campañas de educación vial y mejoras en la infraestructura para reducir la siniestralidad en carreteras.</p>

Compromiso institucional

La Policía Nacional ha reiterado en varias ocasiones que mantiene controles de tránsito en zonas críticas y que el SIAT continuará con las investigaciones para esclarecer el accidente en Valle Hermoso. Además, se hace un llamado a los conductores a respetar los límites de velocidad y conducir con precaución, especialmente en vías secundarias y de difícil acceso.</p>

Mientras tanto, los familiares de Jairo Antonio Cagua Zambrano enfrentan el dolor de su pérdida (31).