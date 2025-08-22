COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Seguridad
Accidente

Santo Domingo: volcamiento de un vehículo tipo Jeep termina en fatal desenlace en Valle Hermoso

Un joven de 25 años murió en un accidente de tránsito en Valle Hermoso, cuando el vehículo que conducía volcó en una vía rural.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Santo Domingo: volcamiento de un vehículo tipo Jeep termina en fatal desenlace en Valle Hermoso
Santo Domingo: volcamiento de un vehículo tipo Jeep termina en fatal desenlace en Valle Hermoso

Redacción

Redacción ED.

La noche del jueves 21 de agosto, en la parroquia rural Valle Hermoso, un accidente de tránsito ocasionó la muerte de Jairo Antonio Cagua Zambrano, de 25 años, quien habría conducido un vehículo tipo Jeep que terminó volcado en la vía a Flor del Valle.

Descubrimiento del accidente en Valle Hermoso

El hecho se registró aproximadamente a las 22h50 en el kilómetro 3 de la vía mencionada. Hasta el lugar acudieron agentes del Servicio de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de la Policía Nacional. Esto, tras la alerta recibida por el ECU 911.

Al llegar, los uniformados encontraron el cuerpo sin vida del joven junto al vehículo. De acuerdo con la información inicial, el vehículo sufrió un volcamiento lateral. No se registraron más víctimas en el siniestro.

Posteriormente, el levantamiento del cadáver se realizó por disposición de la Fiscalía. El cuerpo fue trasladado bajo cadena de custodia hacia el centro forense de Santo Domingo, donde familiares iniciaron los trámites legales para retirarlo.

Primeros indicios tras el accidente en Valle Hermoso

De manera preliminar, se conoció que la víctima se encontraba en calidad de presunto conductor del vehículo siniestrado. Sin embargo, hasta el momento se desconocen las causas que provocaron la pérdida de control y el posterior volcamiento.

Agentes del SIAT levantaron indicios en el sitio, incluyendo huellas de frenado y daños materiales, los cuales serán analizados dentro de la investigación para determinar responsabilidades.

Extraoficialmente se conoció que el joven residía en la zona cercana al siniestro.

Contexto de la siniestralidad en Santo Domingo

La tragedia en Valle Hermoso se suma a los recurrentes accidentes de tránsito en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas.

Las principales causas reportadas son exceso de velocidad, pérdida de pista y fallas mecánicas. En zonas rurales como Valle Hermoso, las vías estrechas y con poca iluminación aumentan los riesgos, sobre todo en horas de la noche.

Este panorama refleja una problemática estructural que exige mayor control policial, campañas de educación vial y mejoras en la infraestructura para reducir la siniestralidad en carreteras.</p>

Compromiso institucional

La Policía Nacional ha reiterado en varias ocasiones que mantiene controles de tránsito en zonas críticas y que el SIAT continuará con las investigaciones para esclarecer el accidente en Valle Hermoso. Además, se hace un llamado a los conductores a respetar los límites de velocidad y conducir con precaución, especialmente en vías secundarias y de difícil acceso.</p>

Mientras tanto, los familiares de Jairo Antonio Cagua Zambrano enfrentan el dolor de su pérdida (31).

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Santo Domingo: volcamiento de un vehículo tipo Jeep termina en fatal desenlace en Valle Hermoso

Miguel Uribe Londoño asumirá precandidatura presidencial en reemplazo de su hijo asesinado

¡Milagro en El Carmen! Abuelo y nieta sobreviven a caída de 30 metros

Un nuevo tratamiento reduce a la mitad el avance del cáncer de mama más agresivo

Santo Domingo: En septiembre iniciará construcción de paso elevado en redondel de la Policía Nacional

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Santo Domingo: volcamiento de un vehículo tipo Jeep termina en fatal desenlace en Valle Hermoso

Miguel Uribe Londoño asumirá precandidatura presidencial en reemplazo de su hijo asesinado

¡Milagro en El Carmen! Abuelo y nieta sobreviven a caída de 30 metros

Un nuevo tratamiento reduce a la mitad el avance del cáncer de mama más agresivo

Santo Domingo: En septiembre iniciará construcción de paso elevado en redondel de la Policía Nacional

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Miguel Uribe Londoño asumirá precandidatura presidencial en reemplazo de su hijo asesinado

¡Milagro en El Carmen! Abuelo y nieta sobreviven a caída de 30 metros

Un nuevo tratamiento reduce a la mitad el avance del cáncer de mama más agresivo

Santo Domingo: En septiembre iniciará construcción de paso elevado en redondel de la Policía Nacional

Cómo ahorrar dinero durante el año para garantizar unas vacaciones sin deudas

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

[email protected]

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO