Santo Domingo de los Tsáchilas: Turista se ahoga en el río de El Esfuerzo

El domingo 17 de agosto de 2025, Cristian Patricio Guachamín Ayala, turista de 38 años, ingresó a nadar en el río de la parroquia El Esfuerzo. Minutos después desapareció bajo la corriente. Moradores y bomberos lograron rescatarlo, pero sin signos vitales. El cuerpo fue trasladado al centro forense, mientras Dinased mantiene la investigación sobre el incidente.

Por disposición del ECU911, personal de Dinased Santo Domingo se trasladó al malecón de la parroquia El Esfuerzo para verificar la situación. Al llegar, constataron que el hombre no presentaba signos de violencia externa, por lo que se trata de un ahogamiento accidental.

Testimonios indicaron que habían llegado a la parroquia El Esfuerzo como turistas. El fallecido ingresó al río alrededor de las 11h30 y, tras unos minutos, desapareció en la corriente. Los moradores llamaron al ECU911 y solicitaron ayuda a los bomberos, quienes localizaron el cuerpo aproximadamente a las 12h30.

Rescate y diligencias de las autoridades en El Esfuerzo

El cuerpo fue trasladado al Departamento de Medicina Legal y Ciencias Forenses para la necropsia de ley. La investigación busca confirmar si intervino algún factor externo o si efectivamente se trató de un accidente de inmersión.

Los familiares llegaron al centro forense para realizar los trámites de retiro del cuerpo, pero prefirieron no dar declaraciones. Extraoficialmente se conoció que el cuerpo sería trasladado a Quito.

El análisis de DINASED incluye la revisión de las condiciones del río, la profundidad y posibles corrientes que pudieran haber dificultado la natación del turista.

Contexto de seguridad acuática y turismo

Históricamente, la parroquia El Esfuerzo ha registrado incidentes por inmersión en el río durante fines de semana y temporadas de turismo. Los ahogamientos representan un porcentaje significativo de emergencias fluviales, aunque la mayoría son accidentes sin intervención de terceros.

Especialistas en seguridad acuática recuerdan que factores como corrientes rápidas, cambios de profundidad y fatiga del nadador aumentan los riesgos de ahogamiento. Autoridades recomiendan supervisión constante y precaución al ingresar a ríos y zonas no controladas (31).