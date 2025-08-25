Santo Domingo: comerciantes quedan sin poder vender porque autos bloquean sus puestos en la peatonal

Tres comerciantes de la Federación de Comerciantes 3 de Julio en Santo Domingo no pudieron laborar este lunes 25 de agosto de 2025 debido a que dos vehículos estacionados bloquearon sus espacios de venta autorizados por el Municipio, generando tensión y reclamos hacia las autoridades de tránsito.

Bloqueo vehicular impide actividad comercial

En la Federación de Comerciantes 3 de Julio, ubicada entre las calles Ibarra y Latacunga, los comerciantes afectados cuentan con patente y permiso de Ocupación de Vía Pública emitidos por el Municipio.

La mañana de este lunes encontraron dos automóviles estacionados en sus espacios de trabajo. Según denunciaron, los propietarios de los vehículos se negaron a moverlos, lo que impidió que los vendedores pudieran instalar sus puestos.

El hecho provocó que los comerciantes permanecieran más de una hora en disturbios mientras buscaban una solución. La situación generó aglomeración de transeúntes y la intervención de agentes de tránsito.

Intervención de autoridades de tránsito

Los vendedores llamaron a la Agencia de Tránsito Municipal, cuyos agentes acudieron al lugar. Sin embargo, no se registró retiro inmediato de los automotores.

Víctor Baque, expresidente de la Federación de Comerciantes 3 de Julio, explicó que no existe ninguna notificación oficial del Municipio para desalojo ni prohibición de laborar. “No hay una notificación por parte del Municipio para un desalojo o para que los comerciantes no puedan laborar”, señaló.

Uno de los vendedores afectados pidió públicamente que los vehículos sean retirados para continuar con su trabajo. “El pedido es que retiren el vehículo para poder trabajar. Nadie se está tomando las calles a la fuerza”, manifestó.

Tensiones entre comerciantes y vecinos

Este incidente revive la conflictiva relación entre los comerciantes autónomos y la Asociación de Vecinos de la Federación de Comerciantes 3 de Julio (Asvepe).

La directiva de Asvepe ha expresado su apoyo al proyecto Mall Santo Domingo, que busca reubicar a los vendedores en un nuevo espacio comercial formal. Los vecinos sostienen que la zona debe recuperarse para el tránsito peatonal y actividades culturales.

Por su parte, los comerciantes argumentan que carecen de recursos económicos para costear los locales del futuro centro comercial. Además, insisten en que llevan años ocupando legalmente la vía pública, con permisos municipales que les autorizan a trabajar en el lugar.

Contexto de la reubicación comercial

La Federación de Comerciantes 3 de Julio es uno de los puntos más concurridos de Santo Domingo y concentra decenas de vendedores ambulantes con permisos regulares.

El Municipio impulsa un proceso de reubicación gradual hacia la exminiterminal y, posteriormente, al proyecto Mall Santo Domingo, donde se espera ordenar la actividad comercial y descongestionar las calles del centro.

Sin embargo, algunos comerciantes consideran que las propuestas no son viables para quienes tienen ingresos limitados. Este panorama mantiene el conflicto latente entre los vendedores, las autoridades municipales y los vecinos de la peatonal.