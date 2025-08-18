COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Ecuador
Religión

Sacerdote de Olón suspendido tras presunto caso de abuso a menores. La Fiscalía investiga

La Comisión de la Niñez y Adolescencia de la Asamblea Nacional anunció que incluirá este incidente en su fiscalización.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
La Fiscalía General del Estado (FGE) de Ecuador inició una investigación previa por presunto abuso sexual contra un sacerdote identificado como Diego S.
El sacerdote fue separado de sus funciones mientras duren las investigaciones. (Imagen generada por IA)
La Fiscalía General del Estado (FGE) de Ecuador inició una investigación previa por presunto abuso sexual contra un sacerdote identificado como Diego S.
El sacerdote fue separado de sus funciones mientras duren las investigaciones. (Imagen generada por IA)

Redacción

Redacción ED.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

El riesgo país cae a uno de sus niveles más bajos en 3 años, pero sigue lejos del promedio regional

La Tita: el personaje que convirtió a Christian Maquilón en un ícono del humor popular ecuatoriano

Sacerdote de Olón suspendido tras presunto caso de abuso a menores. La Fiscalía investiga

Las exportaciones no petroleras alcanzaron llegaron a los 14 mil 491 millones de dólares en el primer semestre del 2025

Fiscalía pedirá formular cargos contra José Serrano, Ronny Aleaga, Xavier Jordán y Daniel Salcedo por el magnicidio de Fernando Villavicencio

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

El riesgo país cae a uno de sus niveles más bajos en 3 años, pero sigue lejos del promedio regional

La Tita: el personaje que convirtió a Christian Maquilón en un ícono del humor popular ecuatoriano

Sacerdote de Olón suspendido tras presunto caso de abuso a menores. La Fiscalía investiga

Las exportaciones no petroleras alcanzaron llegaron a los 14 mil 491 millones de dólares en el primer semestre del 2025

Fiscalía pedirá formular cargos contra José Serrano, Ronny Aleaga, Xavier Jordán y Daniel Salcedo por el magnicidio de Fernando Villavicencio

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

El riesgo país cae a uno de sus niveles más bajos en 3 años, pero sigue lejos del promedio regional

La Tita: el personaje que convirtió a Christian Maquilón en un ícono del humor popular ecuatoriano

Las exportaciones no petroleras alcanzaron llegaron a los 14 mil 491 millones de dólares en el primer semestre del 2025

Fiscalía pedirá formular cargos contra José Serrano, Ronny Aleaga, Xavier Jordán y Daniel Salcedo por el magnicidio de Fernando Villavicencio

Incendios récord en España: Más de 300 mil hectáreas quemadas y cuatro fallecidos

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

[email protected]

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO