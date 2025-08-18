Rosalía anuncia un nuevo disco: lo auténtico y lo inesperado marcan su regreso

Desde que irrumpió en la escena global con El Malquerer (2018), Rosalía dejó claro que no existen límites para su creatividad. Ese álbum, en el que fusionó flamenco con beats urbanos y narrativas dramáticas, se convirtió en un fenómeno cultural que le otorgó dos Grammy Latinos y la posicionó como una de las artistas más influyentes de su generación. Con El Malquerer, la artista catalana redefinió lo que podía ser la música española en el mercado global.

Cuatro años más tarde, en 2022, llegó Motomami, un verdadero terremoto musical. El disco combinó reguetón, pop, jazz, bolero y electrónica, desafiando etiquetas y arriesgándose con una estética experimental. El resultado fue un éxito rotundo: número uno en múltiples listas, aclamación de la crítica internacional y el Grammy al Mejor Álbum Alternativo. Con él, Rosalía no solo se consolidó en la industria, sino que abrió un nuevo camino para el pop experimental en español.

Lo que se sabe del nuevo álbum de la Rosalía

Tras tres años de silencio discográfico, Rosalía confirmó que está trabajando en un nuevo proyecto. Aunque aún no tiene título oficial, se maneja de manera provisional el nombre R4. En la entrevista con Elle, la artista aseguró que esta nueva etapa está marcada por la calma y la introspección, lejos del ritmo frenético de la industria.

“El ritmo (de la industria musical) es muy rápido. Y el sacrificio, el precio a pagar, muy alto”, confesó. Con esa declaración, dejó entrever que busca priorizar la autenticidad frente a las presiones comerciales. “Solo lo auténtico, lo que nace desde la convicción, es fértil para mi arte”, añadió Rosalía, confirmando que su próximo álbum tendrá un sello mucho más íntimo y personal.

Este enfoque sugiere un viraje hacia sonidos más oscuros y espirituales. De hecho, ya circulan rumores que apuntan a influencias de jazz, rock alternativo y hasta piano clásico, lo que podría marcar un contraste radical con la energía urbana y explosiva de Motomami.

Entre Los Ángeles y la intimidad creativa

A diferencia de su proceso anterior, esta vez Rosalía eligió grabar en Mount Washington, en Los Ángeles, en un entorno más sereno. Además, reveló que varias de las canciones que integrarán el disco fueron compuestas en la intimidad de su apartamento cercano a Hollywood.

Ese detalle revela la esencia del proyecto: un trabajo que nace desde la introspección, sin grandes artificios y con una búsqueda personal más profunda. La artista parece apostar por un viaje emocional y musical que conecte con una faceta diferente de sí misma.

Expectación y rumores de colaboraciones

Como era de esperar, el anuncio de R4 ha generado gran expectación. Los seguidores se preguntan si la artista regresará a sus raíces flamencas o si explorará caminos totalmente inéditos. En redes sociales, los rumores apuntan a posibles colaboraciones con Frank Ocean, Charli XCX e incluso Sean Paul, lo que abre la puerta a un cóctel sonoro impredecible.

Más allá de las especulaciones, lo cierto es que el público está listo para un nuevo sacudón musical. Rosalía se ha ganado la reputación de ser una artista que nunca se repite, y esa es la carta más poderosa de su próximo lanzamiento.