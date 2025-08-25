COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Robo de bicicletas sacudió al equipo Visma que participa en la Vuelta a España 2025

Se estima que el perjuicio por este robo en la Vuelta a España alcanzaría decenas de miles de dólares.
El equipo neerlandés Visma-Lease a Bike sufrió un robo masivo de bicicletas en plena Vuelta a España 2025. Los ladrones forzaron la entrada al camión
El equipo neerlandés Visma-Lease a Bike tiene varias bicicletas de repuesto en casos de emergencias.
El equipo neerlandés Visma-Lease a Bike sufrió un robo masivo de bicicletas en plena Vuelta a España 2025. Los ladrones forzaron la entrada al camión
El equipo neerlandés Visma-Lease a Bike tiene varias bicicletas de repuesto en casos de emergencias.

José Moreira

Redacción ED.

El equipo neerlandés Visma-Lease a Bike sufrió un robo masivo de bicicletas en plena Vuelta a España 2025. Los ladrones forzaron la entrada al camión de apoyo del equipo utilizando un pico y se llevaron gran parte del material. Entre lo robado figuran varias bicicletas de alta gama. El incidente representa un duro golpe para la formación liderada por Jonas Vingegaard actual portador del maillot rojo.

A pesar del contratiempo, Visma-Lease a Bike confirmó que cuenta con bicicletas de repuesto suficientes para garantizar la participación de sus corredores en la etapa. La dirección del equipo transmitió un mensaje de calma, asegurando que el robo no comprometerá su rendimiento en la competición. “Estamos preparados para continuar. El equipo tiene los recursos necesarios para seguir en la carrera”, afirmó un portavoz de la escuadra.

Robo de bicicletas deja pérdidas millonarias

El robo de las bicicletas se produjo en un momento crítico de la Vuelta a España, una de las tres grandes vueltas del ciclismo mundial, que este año recorre diversas regiones de España. Visma-Lease a Bike, uno de los equipos más fuertes del pelotón, lidera la clasificación general con Vingegaard. Él busca consolidar su posición en las próximas etapas de montaña.

La pérdida de material, aunque significativa, no altera los planes del conjunto, que ha invertido en logística para prever este tipo de eventualidades. Las autoridades iniciaron una investigación para esclarecer los hechos y recuperar el material robado. Hasta el momento, no se han reportado detenciones ni detalles sobre el valor exacto de las bicicletas sustraídas. Se estima que el perjuicio alcanzaría decenas de miles de dólares.

El equipo va en defensa del liderato de Vingegaard

Este tipo de robos no es inusual en el ciclismo de élite, donde las bicicletas de carbono y los componentes de alta tecnología son objetivos atractivos para el mercado negro. La Vuelta a España 2025 continúa su curso con la etapa de este lunes, que promete ser decisiva para la clasificación general. Visma-Lease a Bike, a pesar del incidente, mantiene su enfoque en la defensa del liderato de Vingegaard.

La organización de la carrera no ha emitido comentarios oficiales sobre el robo, pero ha reforzado la seguridad en los vehículos de apoyo de los equipos. El ciclismo profesional, una vez más, enfrenta desafíos logísticos que van más allá de la competencia en la carretera.Palabras clave: Vuelta a España, Visma-Lease a Bike, robo de bicicletas, Jonas Vingegaard, ciclismo profesional.

