Roberto Luque asume una nueva función por decreto de Noboa, ¿cuáles han sido sus otros cargos en el Gobierno?

Roberto Luque recibió una nueva designación este 15 de agosto, ahora sume la titularidad del Ministerio de Infraestructura y Transporte, creado a partir de la fusión de ministerios decretada por el Presidente Daniel Noboa. En consecuencia, el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda fue absorbido por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Asimismo, esta cartera de Estado también absorbe a la Secretaría de Inversiones Público Privadas.

Luque lideraba el Ministerio de Transporte y Obras Públicas hasta que asumió la titularidad de la nueva cartera de Estado que surge tras la fusión de instituciones. Pero su designación data desde que Daniel Noboa se posesionó como Presidente de la República, en noviembre del 2023.

Roberto Luque asumió el Ministerio de Energía y Minas

Noboa presentó a Roberto Luque como parte de su gabinete ministerial, a él lo designó como titular de la cartera de Transporte y Obras Públicas. Sin embargo, en abril del 2024, Luque se encargó del Ministerio de Energía tras la separación de la entonces ministra Andrea Arrobo.

Su paso por esta cartera de Estado se dio de manera temporal durante las crisis energética que azotó Ecuador en el 2024. Por varios meses hubo apagones en el país, estos racionamientos llegaron a tener hasta 14 horas de duración. Luque estuvo al mando hasta el 2 de julio del 2024. Tras la salida de Roberto Luque, el Presidente Daniel Noboa designó a Antonio Goncalves como ministro encargado de la cartera de Energía y Minas.

Un ministro que se mantiene en el Gobierno de Noboa

Roberto Luque Nuques se mantuvo en el Ministerio de Energía y en mayo de este 2025, tras la reelección de Noboa, el Presidente lo ratificó en su cargo. El funcionario se mantiene dentro del Gobierno, a pesar de los cambios que ha realizado el Presidente en los diversos ministerios. Es así como Luque se destaca como uno de los ministros más versátiles del Gobierno. El funcionario se mantiene desde el primer mandato de transición asumido por el primer mandatario hasta la actualidad.

Con su reciente designación, aunque permanece a cargo de la cartera de Transporte y Obras Publicas, sus funciones se ven alteradas. Ahora se amplia su campo de acción porque la institución que lideraba absorbió un ministerio y una secretaría.