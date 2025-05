Robert F. Kennedy Jr. sugiere implicación de la CIA en la muerte del expresidente Jaime Roldós

El secretario de Salud de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., afirmó que la CIA probablemente estuvo involucrada en el accidente aéreo que causó la muerte del expresidente ecuatoriano Jaime Roldós en 1981. En una entrevista con diario El Universo, el 25 de mayo del 2025 en Quito, donde asistió a la posesión del presidente Daniel Noboa, Kennedy Jr. expresó sus sospechas sobre el siniestro ocurrido hace 44 años en Loja. En ese evento también cobró la vida de la primera dama Martha Bucaram, la comitiva presidencial y la tripulación.

Robert F. Kennedy Jr., sobrino del expresidente John F. Kennedy y amigo personal de la familia Noboa, visitó Ecuador para la investidura presidencial del 24 de mayo. Durante la entrevista, comparó el carácter de Noboa con el de Roldós, destacando su compromiso con los pobres y las comunidades indígenas. “Me sentí descorazonado con lo que le pasó a Roldós, que probablemente fue asesinado con la ayuda de la CIA”, declaró, vinculando el caso con sus sospechas sobre los asesinatos de su tío y su padre, John y Robert Kennedy, en 1963 y 1968, respectivamente.

El accidente de 1981 y las sospechas persistentes

El 24 de mayo de 1981, Jaime Roldós, entonces presidente de Ecuador, murió en un accidente aéreo en la provincia de Loja, en circunstancias que aún generan controversia. La aeronave, un Avro 748 de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, se estrelló en el cerro Huayrapungo, matando a todos sus ocupantes. Las investigaciones oficiales concluyeron que fue un accidente, pero las teorías de conspiración, incluidas las que señalan un posible atentado, han persistido durante décadas.Kennedy Jr. reforzó estas sospechas al sugerir la participación de la CIA, aunque no presentó pruebas específicas durante la entrevista.

El funcionario estadounidense relató que conoció a Roldós en 1979, cuando este lo invitó a recorrer sectores de la Sierra ecuatoriana. Según Kennedy Jr., el joven presidente era visto como el “John F. Kennedy de Latinoamérica” por su carisma y compromiso social. Su declaración se alinea con su historial de cuestionar las versiones oficiales sobre asesinatos políticos, incluyendo los de su tío y su padre, atribuidos a Lee Harvey Oswald y Sirhan Sirhan, respectivamente. En 2023, Robert F. Kennedy Jr. afirmó a la revista People que “la evidencia es abrumadora” de la implicación de la CIA en el asesinato y encubrimiento de su tío.

Desclasificación de documentos y contexto político

En enero de 2025, el presidente Donald Trump ordenó la desclasificación de documentos relacionados con los asesinatos de John F. Kennedy, Robert F. Kennedy y Martin Luther King Jr. Desde marzo, los Archivos Nacionales de Estados Unidos comenzaron a publicar esta información en su sitio web, aunque no se han revelado detalles específicos sobre el caso de Roldós. La declaración de Robert F. Kennedy Jr. en Quito reaviva el interés por esclarecer las circunstancias de la muerte del expresidente ecuatoriano. Un tema que sigue siendo sensible en el país.

Jaime Roldós y su legado

Roldós, quien asumió la presidencia en 1979 tras el retorno de Ecuador a la democracia, es recordado por su enfoque en la justicia social y los derechos de las comunidades marginadas. Su muerte a los 40 años marcó un punto de inflexión en la historia política ecuatoriana. Generando especulaciones sobre intereses externos en su gobierno, especialmente por su postura en defensa de la soberanía nacional. La comparación de Kennedy Jr. entre Roldós y Noboa subraya las similitudes en su dedicación a causas sociales, aunque el contexto político actual difiere significativamente.

La declaración de Kennedy Jr. no ha sido acompañada de pruebas documentales, y la CIA no ha emitido comentarios al respecto. En Ecuador, el tema podría generar nuevas discusiones sobre la necesidad de revisar los archivos relacionados con el accidente de 1981. Mientras tanto, la desclasificación de documentos en Estados Unidos podría arrojar luz sobre eventos históricos vinculados a la región. Aunque aún no se ha confirmado si incluirán información sobre el caso Roldós.