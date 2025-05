Robert De Niro acepta su premio en Cannes, pero su mensaje a Trump se roba el show

El 13 de mayo de 2025, Robert De Niro, ícono de Hollywood, recibió la Palma de Oro honorífica en el Festival de Cannes, Francia. En su discurso, criticó ferozmente al presidente Donald Trump, llamándolo “filisteo” y denunciando sus ataques al arte, incluyendo un arancel del 100% a películas extranjeras, mientras pedía protestas pacíficas.

La alfombra roja de Cannes brilló con estrellas como Leonardo DiCaprio, Quentin Tarantino y Juliette Binoche, pero fue Robert De Niro quien se robó la noche. El 13 de mayo, durante la ceremonia de apertura del 78º Festival de Cannes, el actor de 81 años aceptó la Palma de Oro honorífica, entregada por su amigo y colaborador DiCaprio. Sin embargo, su discurso no fue solo de agradecimiento: fue un cañonazo contra Donald Trump.

De Niro, conocido por su franqueza, no se guardó nada. “En mi país, luchamos como locos por la democracia que dábamos por sentada”, dijo en el Grand Théâtre Lumière. Llamó a Trump “presidente filisteo” y criticó su propuesta de imponer un arancel del 100% a películas extranjeras, anunciada días antes. “No puedes ponerle precio a la creatividad, pero parece que sí un arancel”, lanzó, desatando aplausos.

Arte vs. Autocracia

El actor vinculó el arte con la libertad, asegurando que es una amenaza para “autócratas y fascistas”. De Niro denunció los recortes de Trump a fondos para artes, humanidades y educación, así como su control sobre el Kennedy Center, una de las instituciones culturales más prestigiosas de EE. UU. “Esto no es solo un problema americano, es global”, afirmó. Su llamado fue claro: “Hay que actuar ahora, sin violencia, pero con pasión. Organizarse, protestar y votar”.

Según CNN, su discurso resonó en una audiencia repleta de figuras como Halle Berry y Jeremy Strong, marcando un tono político para el festival.

De Niro tiene una carrera legendaria

DiCaprio, al presentar el premio, destacó la influencia de De Niro en su carrera. “Él creó el estándar. No era solo un gran actor, era EL actor”, dijo, recordando cómo De Niro lo eligió para This Boy’s Life (1993). La conexión de De Niro con Cannes es profunda: desde el estreno de Mean Streets (1973) hasta Killers of the Flower Moon (2023), que recibió una ovación de nueve minutos. En 2011, fue presidente del jurado.

El discurso de De Niro no fue un hecho aislado. En 2024, narró un anuncio para Joe Biden, alertando sobre la “venganza” de Trump, y en un evento de Kamala Harris, lo llamó “pedazo de mierda”, según posts en X. Su activismo es constante, pero en Cannes tuvo un eco global.

Cannes: Escenario Político

La 78ª edición del festival ya estaba cargada de tensión. La condena de Gérard Depardieu por agresión sexual y la guerra en Gaza, mencionada por Binoche al homenajear a la fotoperiodista Fatima Hassouna, dominaron las charlas. De Niro, con su crítica a Trump, sumó combustible a un festival que, según Variety, mezcla cine y política como pocos.

Cerró su discurso con el lema francés: “Liberté, égalité, fraternité!” (Liberdad, igualdad, fraternidad), ganándose una ovación. “Por los próximos 11 días, mostremos nuestra fuerza celebrando el arte”, dijo. El mensaje de De Niro, según The Hollywood Reporter, no solo defendió el cine, sino que inspiró a una industria preocupada por los aranceles de Trump, que podrían dañar la financiación