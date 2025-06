Respeto en el set: La polémica que sacude los realities ecuatorianos Combate y BLN

Los realities Combate y BLN están en el centro de la controversia tras incidentes que han encendido las redes sociales. En Combate, el presentador Carlos Scavone pidió al competidor Aarón Navia que abandonara el set por reírse durante un momento serio, mientras que en BLN, Karin Barreiro reclamó porque Joselyn Encalada le quitó el micrófono. Estos roces han desatado un debate sobre el respeto en los programas de competencia. ¿Qué está pasando?

En Combate, la tensión explotó cuando Aarón, del equipo azul, no pudo contener la risa mientras Carlos Scavone y Emiliana Valdés trataban un tema serio. Scavone, visiblemente molesto, le pidió que saliera del estudio. “No es la primera vez que Aarón hace bromas inoportunas”, aseguró el presentador.

El incidente reavivó críticas hacia Scavone, quien ya había enfrentado controversias por su carácter firme. Días antes, también protagonizó un altercado con reporteros, según reportes de EXTRA.

Micrófonos y roces en BLN

En BLN, el ambiente no estuvo más calmado. Karin Barreiro expresó su frustración cuando Joselyn Encalada le arrebató el micrófono para hablar. “No soy un monigote para que me jalen el micrófono”, dijo Karin, quien aseguró que no está en un “pedestal”, pero exige respeto. Un video viral de hace años, donde Karin hacía lo mismo en Calle 7, desató críticas en X: “Karin reclama, pero ella también lo hacía. ¿Con qué cara?”.

La polémica ha puesto en el radar la dinámica entre presentadores y competidores, donde el respeto parece ser la clave para evitar conflictos.

La voz de la experiencia

Carlos José Matamoros, exanimador de Combate, opinó que el respeto es fundamental en estos programas. “No estoy de acuerdo con sacar a alguien del set, pero los chicos deben entender que es un trabajo, no una escuela”, dijo a EXTRA. Matamoros, quien formó parte de BLN hasta principios de 2025, aseguró que nunca tuvo problemas con competidores como Sara Toscano o Arturo León, a quienes considera de carácter fuerte. “Aprendí que el micrófono se defiende, pero los roces se resuelven tras cámaras”, añadió.

Jurados bajo presión

Para Carlos Menéndez, exjurado de BLN, los jueces enfrentan aún más retos. “Mi lengua karateca no perdona, pero nunca me han faltado el respeto porque pongo límites desde el inicio”, afirmó. Según Menéndez, los presentadores como Karin Barreiro y Ángela Orellana, quienes fueron competidoras antes, enfrentan más críticas del público. “A Carlos José o Doménica Saporiti no les pasa eso. El público les recuerda su pasado de chicas reality”, comentó.

Ambos realities, nacidos en Ecuador hace más de una década, han sido cuna de talentos y polémicas. Combate, con su reciente final azul y el anuncio de una nueva temporada, y BLN, con su dinámica competitiva, siguen captando la atención. Sin embargo, estos incidentes muestran que el respeto es un tema pendiente. ¿Podrán los presentadores y competidores encontrar el balance?