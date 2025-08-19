Reina de belleza quedó detenida por presunta portación de arma de fuego

A mediados de la semana anterior, agentes federales detuvieron a la actual Miss Guerrero 2024, Isadora Lagos, en la caseta de La Venta, sobre la Autopista del Sol, en Acapulco, Guerrero. La reina de belleza viajaba en una camioneta junto a un hombre identificado como su escolta, cuando durante una revisión de rutina se hallaron cartuchos útiles y un arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, sin acreditación legal de posesión. Ambos fueron trasladados a la Fiscalía General de la República (FGR) para rendir su declaración e iniciar el proceso de investigación.

Reina de belleza iba en camioneta

El hecho fue confirmado por medios locales que detallaron que los agentes federales mantenían un operativo de control vehicular en el norte de Acapulco. Durante la inspección a la camioneta en la que se trasladaba Lagos, detectaron en la cajuela un arma corta y varios cartuchos.

Ante la ausencia de documentación que avalara la legalidad del armamento, la joven y su acompañante fueron detenidos y puestos a disposición de las autoridades. El hombre se identificó como su escolta personal, pero no presentó permisos oficiales que justificaran la posesión.

Las autoridades han iniciado diligencias para esclarecer el origen del arma y determinar si se trata de un caso de portación ilegal, lo que constituiría un delito federal en México.

Proceso judicial en curso contra la reina de belleza

La Fiscalía General de la República (FGR) será la encargada de continuar con las investigaciones. En esta etapa se revisará el tipo de arma incautada, su registro en la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la posible responsabilidad de los implicados.

La portación de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas está tipificada en la legislación mexicana como un delito grave, sancionado con penas de prisión. De comprobarse la responsabilidad, la reina de belleza y su escolta podrían enfrentar un proceso judicial que afectaría de manera directa su futuro profesional.

Impacto mediático y personal

La detención de Isadora Lagos ha generado un fuerte impacto mediático, ya que la joven se perfilaba como aspirante a Miss México 2025. Su participación en el certamen nacional ahora queda en suspenso hasta que se resuelva su situación jurídica.

En redes sociales, usuarios han compartido reacciones divididas: algunos expresan sorpresa por la noticia, mientras otros critican la falta de responsabilidad en torno al porte de armas en un contexto de alta violencia en Guerrero.

Contexto de seguridad en Guerrero

El estado de Guerrero se mantiene bajo vigilancia constante debido a los índices de violencia asociados a grupos del crimen organizado. En este escenario, los controles carreteros en la Autopista del Sol son frecuentes para prevenir trasiego de armas y drogas.

La detención de una figura pública en uno de estos operativos evidencia la estrategia federal de control y el esfuerzo por reducir la circulación de armamento ilegal en la región.

Reina de belleza bajo investigación

La aprehensión de Miss Guerrero 2024, Isadora Lagos, junto a su escolta en Acapulco, se encuentra bajo investigación de la FGR tras el hallazgo de un arma de uso exclusivo del Ejército en su camioneta. El caso pone en la mira la responsabilidad de las figuras públicas y la estricta aplicación de las leyes de portación de armas en México.

La situación judicial de Lagos será decisiva no solo para su vida personal y profesional, sino también como un precedente en la lucha contra la portación ilegal de armamento en un estado marcado por la violencia.