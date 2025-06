¿Regresa a Ecuador? Ismael Rescalvo rompe el silencio sobre Barcelona SC

El entrenador español Ismael Rescalvo, actual director técnico del Deportes Tolima, aclaró que no existe ninguna negociación vigente con Barcelona Sporting Club de Ecuador, pese a los rumores que circulan en medios y redes sociales. Aseguró que su único enfoque es el equipo colombiano, al que llegó en 2024.

Compromiso con el Deportes Tolima

Durante una rueda de prensa realizada esta semana, Rescalvo fue consultado directamente sobre su posible regreso al fútbol ecuatoriano, específicamente a Barcelona SC, uno de los clubes más populares del país. Su respuesta fue firme: «No tengo nada que decir. He trabajado en Ecuador muchos años, han existido otras veces que me han llamado a dirigir, pero en estos momentos no hay nada claro».

Rescalvo, que tiene experiencia dirigiendo en Ecuador con clubes como Independiente del Valle y Emelec, aclaró que, si bien mantiene lazos con el fútbol de ese país, su prioridad es Deportes Tolima. «Estoy enfocado cien por cien en mi equipo», enfatizó, disipando cualquier duda sobre su continuidad inmediata en Colombia.

Experiencia de Ismael Rescalvo en Ecuador

Ismael Rescalvo es un nombre conocido en el fútbol ecuatoriano. Entre 2018 y 2022, dirigió a Independiente del Valle y Emelec, logrando posiciones destacadas en torneos nacionales e internacionales. Su trayectoria en el país le ha generado reconocimiento, lo que explica que su nombre vuelva a circular cada vez que un club ecuatoriano busca técnico. Sin embargo, el español reiteró que no tiene planes de regresar en el corto plazo. “Estoy centrado, enfocado en mí, en Tolima y lo que tenga que venir, vendrá”, concluyó.

La prensa deportiva ecuatoriana ha vinculado el nombre de Rescalvo a Barcelona SC en medio de las dudas sobre la continuidad del actual cuerpo técnico. Aunque no se ha emitido ninguna declaración oficial por parte del club guayaquileño, la falta de resultados y cambios en la directiva han alimentado las versiones sobre una posible reestructuración.

Temporada 2024 con el club pijao

Desde su llegada al Deportes Tolima, Rescalvo ha liderado un proyecto deportivo enfocado en consolidar el equipo a nivel local y continental. Bajo su dirección técnica, el equipo ha mantenido una regularidad competitiva que lo ubica en posiciones destacadas en la tabla de la Liga BetPlay Dimayor. La dirigencia del club colombiano no ha hecho comentarios sobre una posible salida del entrenador y, por el contrario, han respaldado su continuidad como parte del proceso a mediano plazo.

Fuentes internas del Deportes Tolima han confirmado que no se ha recibido ninguna oferta formal por parte de Barcelona por los servicios de Rescalvo. Asimismo, el técnico continuará cumpliendo con los entrenamientos habituales con miras al próximo encuentro del equipo en la liga local. La postura del entrenador busca garantizar tranquilidad a sus jugadores y al entorno del club, en una etapa crucial del torneo.