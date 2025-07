Registrador de la propiedad de Manta responde acusaciones del ministro Reimberg sobre venta de terreno de hermano de ‘Fito’

George Moreira, registrador de la propiedad de Manta, se pronunció este jueves 17 de julio luego de que el Ministro del Interior, John Reimberg, lo señalara públicamente por autorizar presuntamente el traspaso de una propiedad vinculada con el círculo familiar de Adolfo Macías, alias ‘Fito’, a pesar de que el bien estaba incautado.

Moreira aseguró que no estuvo en funciones durante el periodo en el que se habría dado dicha inscripción. “Del 19 de mayo al 6 de junio estuve de vacaciones. Me reintegré el 9 de junio al Registro de la Propiedad”, afirmó, mostrando el acta que respalda su declaración.

Defensa del registrador de la propiedad de Manta

Durante su ausencia, la encargada del Registro fue Maira Saltos, quien también ofreció declaraciones. Ella explicó que la inscripción del terreno se realizó bajo normativa legal vigente. Argumentó que el inmueble no tenía ninguna medida cautelar ni prohibición de enajenar en el momento en que quedó registrada la escritura. Saltos detalló además que el 16 de junio de 2025, Immobiliar notificó la incautación de cinco bienes inmuebles en Manta; sin embargo, el lote mencionado por Reimberg no figuraba en dicha lista.

Según los registros, la venta del terreno se efectuó en 2022 entre Yandri Macías Villamar y Juan Saúl Cedeño, y fue autorizada por un notario. No obstante, el nuevo propietario no inscribió la escritura hasta 2025. “El Registro de la Propiedad tiene la función de calificar la legalidad del acto jurídico. Confirmo que todos los documentos son reales y veraces. Aquí no hay documentación falsa”, recalcó Saltos.

Finalmente, la funcionaria manifestó que están dispuestos a colaborar con las autoridades para brindar toda la información necesaria sobre el caso.

George Moreira, registrador de la propiedad de #Manta, respondió a las acusaciones del ministro del Interior, #JohnReimberg, de autorizar el presunto traspaso de una propiedad vinculada al círculo familiar de Adolfo Macías, alias #Fito, a pesar de que el bien estaba incautado. pic.twitter.com/pv2t1cn28X — Manavisión Canal 9 (@manavisionec) July 17, 2025

El señalamiento del ministro del Interior

La denuncia pública realizada por el ministro del Interior, John Reimberg, contra el registrador de la propiedad de Manta se enmarca en un contexto más amplio de acciones estatales contra estructuras vinculadas al crimen organizado. Desde inicios de 2024, el Gobierno ha intensificado operativos para el decomiso de bienes presuntamente adquiridos mediante actividades ilícitas, en especial aquellos ligados a personas cercanas a líderes de bandas criminales.

Uno de los principales focos ha sido el entorno de José Adolfo Macías, alias “Fito”, señalado como cabecilla de la organización criminal ‘Los Choneros’. Tras su fuga de prisión en enero de 2024, el Ejecutivo declaró al país en “conflicto armado interno” y se emprendieron operaciones como Centinela VI, en las que se allanaron propiedades y se incautaron bienes por presunto lavado de activos. Entre ellos se incluyó el inmueble mencionado por el ministro Reimberg, cuyo propietario era Yandri Macías Villamar, hermano de alias “Fito”.

La acusación contra el registrador de Manta, George Moreira Mendoza, se da en ese marco. Según el Gobierno, la legalización del traspaso de una propiedad que ya estaba embargada representa una posible acción coordinada para evadir medidas judiciales. A esto se suma que el nuevo propietario del inmueble, Juan Cedeño Sornoza, también está vinculado a procesos por extorsión.

El de Manta, revive cuestionamientos sobre la actuación de funcionarios en registros de la propiedad a nivel nacional, especialmente en zonas costeras con alta influencia de economías ilegales. El señalamiento del ministro ha sido acompañado de documentos que, según él, prueban la participación del registrador, lo que abre la puerta a una posible investigación penal y administrativa. (9).