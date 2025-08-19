Ratifican condena de 26 años por brutal asesinato de José T., en Azuay Cuenca

La Sala Penal de Azuay confirmó la condena de 26 años de prisión y una multa de 10,000 dólares contra Jordán Anthony C., de 22 años, por el asesinato de José T., de 62 años, en Cuenca. El crimen, perpetrado el 18 de agosto de 2022 en el sector El Cebollar. Este involucró apuñalamiento, golpes y asfixia, con el cuerpo oculto en una tina de concreto.

La justicia ecuatoriana cerró un capítulo en uno de los crímenes más impactantes registrados en Cuenca, provincia de Azuay. El 19 de agosto de 2025, la Sala Penal de Azuay ratificó la sentencia condenatoria contra Jordán Anthony C., de 22 años, por el asesinato de José T., un adulto mayor de 62 años, en su domicilio del sector El Cebollar.

El asesinato

La resolución de segunda instancia mantuvo la pena de 26 años de privación de libertad y una reparación integral de 10,000 dólares a los familiares de la víctima. Con ello se reafirma la solidez de las pruebas presentadas por la Fiscalía.

El asesinato, ocurrido el 18 de agosto de 2022, conmocionó a la comunidad por su brutalidad y los intentos del responsable por ocultar el cuerpo y engañar a los allegados de la víctima. Según la investigación, Jordán Anthony C., entonces de 19 años, había sido contratado dos meses antes como trabajador doméstico en la vivienda de José T.

La convivencia parecía normal hasta que el joven perpetró el asesinato, utilizando un arma blanca para apuñalar a la víctima. Además, la golpeó y asfixió hasta causarle la muerte. Tras el crimen, el sentenciado ocultó el cuerpo en una tina de bronce, la llenó con concreto y la cubrió con tablas y cartones para evitar su descubrimiento.

Engaño y Descubrimiento del asesinato

Durante los días siguientes del asesinato, Jordán Anthony C., usó una red social de la víctima para contactar a sus familiares, solicitando dinero con el pretexto de que era para el “trabajador”. Además, ofertó muebles y pertenencias de la casa, presentándose como un familiar del propietario.

El 23 de agosto de 2022, una mujer, acompañada de otras personas, acudió al domicilio para comprar muebles ofertados por el sentenciado de asesinato. Él cobró 1,500 dólares y autorizó la entrega de los bienes, alegando que debía viajar de urgencia.

Jordán Anthony C., sentenciado por asesinato, pidió a uno de los acompañantes que lo trasladara a la Terminal Terrestre de Cuenca. Allí se le vio partir con bolsos y fundas, acompañado de otra persona no identificada.

Personas extrañas

Familiares de José T., que vivían cerca, notaron la presencia de personas extrañas en la vivienda. Al intentar contactar al adulto mayor y no obtener respuesta, confrontaron a la compradora, quien informó sobre la transacción realizada. Durante una inspección en el domicilio, los familiares percibieron un fuerte olor proveniente del sótano. Allí encontraron la tina de bronce que había sido trasladada desde la sala.

Con apoyo del Cuerpo de Bomberos, se extrajo el concreto, revelando el cuerpo de José T., en estado de descomposición, con heridas en las extremidades superiores, la cabeza cubierta con fundas y evidencias de un ataque violento.

Investigación y Evidencias Clave

La Fiscalía de Personas y Garantías 2 de Cuenca construyó un caso sólido de asesinato. Los testimonios de los familiares, la compradora de los muebles y el conductor que trasladó al sentenciado a la terminal fueron fundamentales. Además, el médico legista confirmó que la causa de muerte fue una combinación de apuñalamiento, golpes y asfixia.

Los agentes de la Policía Nacional realizaron pericias telefónicas, de audio y video, que corroboraron las acciones del acusado tras el asesinato. En la escena se encontraron cuchillos con restos de sangre y se constató la ausencia de varias pertenencias de valor.

Audiencia de apelación