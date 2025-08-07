COMUNIDAD POR USD 1
Quito inicia desmontaje de puente peatonal en el norte y construirá paso accesible

Autoridades municipales desmontarán el puente peatonal de la av. América y Rumipamba y construirán un cruce más seguro e inclusivo a nivel de calle.
El puente es usado por pocos peatones.
El puente es usado por pocos peatones.

El Municipio de Quito retirará el antiguo puente peatonal de la avenida América y Rumipamba para construir un cruce seguro, accesible y moderno a nivel de calzada.

El puente peatonal ubicado en la avenida América y Rumipamba, frente al colegio San Gabriel, será desmontado desde el 25 de agosto de 2025 por disposición de la Secretaría de Movilidad y la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop), quienes ejecutarán un nuevo cruce peatonal seguro y accesible, tras determinar que la estructura ya cumplió su vida útil.

Proyecto con enfoque peatonal e inclusivo

La intervención forma parte del plan de transformación vial impulsado por el Municipio de Quito, que contempla 3.001 obras en esta administración. Según la Epmmop, el retiro se basa en un diagnóstico técnico que recomienda sustituir estructuras obsoletas por soluciones más funcionales.

La nueva infraestructura será un cruce peatonal a nivel de calzada, diseñado para garantizar accesibilidad universal, especialmente para personas con movilidad reducida, adultos mayores y estudiantes.

Rosa Medina, vecina del sector, celebró la decisión: “Ya era hora de un cambio. Muchos no podían usar el puente. Ahora será más seguro para todos”.

Cronograma y logística del desmontaje

Los trabajos se iniciarán el 25 de agosto y se extenderán por aproximadamente cinco días. Durante este período, se aplicarán cierres viales temporales coordinados por la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) para minimizar afectaciones en la movilidad.

Esta intervención se ejecutará en conjunto con la Secretaría de Movilidad, aplicando medidas de control y seguridad. La ejecución técnica incluirá desmontaje mecánico, readecuación del entorno y señalización horizontal y vertical del nuevo cruce.

El objetivo, según el Municipio, es devolver el espacio al peatón y fomentar la inclusión urbana mediante pasos más accesibles y visibles.

Cruce peatonal Quito: modelo replicado en otros puntos de la ciudad

La implementación de pasos a nivel ya ha mostrado buenos resultados en sitios como la av. 6 de Diciembre y María Angélica Carrillo (colegio 24 de Mayo), la av. América y Ramírez Dávalos (Universidad Central) y la av. Maldonado y Teodoro Gómez de la Torre, en el sur de la ciudad.

Según Juan Verdezoto, comerciante del sector, “este cambio significa que nuestros barrios no se quedan atrás. Es justicia para el peatón”.

La Epmmop realiza evaluaciones continuas de los puentes peatonales del Distrito Metropolitano de Quito, analizando criterios como el estado estructural, la frecuencia de uso y la pertinencia de mantenerlos o reemplazarlos.

Quito apuesta por un entorno urbano más humano con paso peatonal accesible

Una de las razones principales para optar por pasos a nivel es que, en muchos sectores, el uso de los puentes peatonales es bajo, lo que vuelve más eficiente habilitar cruces a ras de suelo. Esto promueve la movilidad inclusiva, reduce tiempos de traslado y mejora la conexión entre barrios.

Además, estas acciones ayudan a revitalizar el espacio urbano, fomentar el comercio local y ofrecer una ciudad pensada para las personas, no solo para los vehículos.

En palabras del equipo técnico municipal, “no se trata solo de quitar un puente, sino de recuperar el espacio público y priorizar al peatón como actor central de la movilidad urbana”.

