Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
¿Quieres una mascota?: Descubre las razas de perro que no son para «principiantes»

Antes de elegir una raza de perro deber evaluar tu estilo de vida, ya que de ti depende su supervivencia y felicidad.
Gabriela Yánez A.

Redacción ED.

Tener un perro como mascota no es una decisión que deba tomarse a la ligera. Muchas veces se opta por una raza guiados por su aspecto o por la moda en redes sociales, pero lo cierto es que no todas son adecuadas para un dueño sin experiencia.

Así lo recuerda el perfil especializado en mascotas Bamboo Mascotas (@bamboomascotas), que en varios vídeos ha explicado qué razas conviene evitar si es la primera vez que se convive con un perro y cuáles, por el contrario, se adaptan mejor a principiantes.

Razas de perro no aptas para principiantes

Entre las razas menos recomendables para un primer perro está el Pastor Belga Malinois. Según el experto, es un animal incansable, que ni con largas jornadas de ejercicio logra gastar toda su energía. Esta sobreestimulación lo convierte en un perro apto solo para profesionales capaces de darle un trabajo constante.

El Beagle es otro de los mencionados. Aunque su aspecto resulte adorable, puede ser un perro muy travieso, capaz de ingeniárselas para meterse en problemas y arrastrar a otros a ellos. Además, tiende a robar comida y objetos con facilidad, lo que exige una paciencia infinita.

Economía del hogar: cuál es el porcentaje ideal para gastos en mascotas según especialistas

El Border Collie, famoso por su inteligencia, tampoco es buena opción para principiantes. Hiperactivo y con tendencia a la ansiedad, requiere no solo ejercicio físico casi ilimitado, sino también un trabajo mental constante. Sin una ocupación que le estimule, sufre mucho.

En la lista también aparecen los Jack Russell, perros pequeños, pero tremendamente nerviosos y destructores; los Husky Siberianos, que pueden destrozar sofás y muebles con facilidad; y el Akita Inu, un perro fuerte e independiente, desconfiado por naturaleza y considerado potencialmente peligroso en España, lo que implica obligaciones como el uso de bozal en espacios públicos.

Conoce qué raza elegir para empezar

En el lado contrario, el portavoz de Bamboo Mascotas destaca tres razas que pueden ser la mejor compañía para quien adopta perro por primera vez.

El Labrador es la más popular. Perro obediente, cariñoso y bonachón, es utilizado como perro lazarillo precisamente por su capacidad de aprender y su temperamento equilibrado. Suelen llevarse bien con niños y con otros animales.

Los Cavalier King Charles son otra opción adecuada. Se trata de perros pequeños, graciosos y afectuosos, fáciles de manejar y con un carácter sociable. Aunque sean falderos, se adaptan bien a la convivencia en familia y no suelen dar problemas de comportamiento.

Por último, los Galgos, animales tranquilos y sensibles, ideales incluso para pisos. A pesar de la creencia de que necesitan correr constantemente, lo cierto es que son velocistas y con un poco de ejercicio diario tienen suficiente. Requieren mucho cariño, pero devuelven afecto y compañía en la misma medida.

Tu estilo de vida marcará a tu perro

El experto insiste en que no existen razas «malas» o «buenas», sino perros con necesidades muy distintas. Lo importante es valorar el tiempo disponible, el espacio en casa y el estilo de vida antes de adoptar.

Así, quienes buscan un primer perro deberían decantarse por razas adaptables y evitar aquellas que exigen un alto nivel de conocimientos y dedicación.

Con información de Europa Press.

